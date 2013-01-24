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2000 Series

جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF220
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
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    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    AMF220
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

    لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

    يحافظ جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips على منزلك صحيًا ومريحًا. ينقّي فلتر HEPA الهواء من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات، أما المروحة التي تدور بمقدار 350 درجة فتوزّع الهواء النقي عبر الغرفة، سواء أكان ساخنًا أم على شكل نسيم منعش. إكتشف كلّ المميزات

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      لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م²
      • معدل CADR يبلغ 165 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      معدل تسليم الهواء النظيف يصل إلى 165 م³/الساعة *: تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م² **

      معدل تسليم الهواء النظيف يصل إلى 165 م³/الساعة *: تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م² **

      تناسب وظيفة التنقية غرفة بحجم يصل إلى 42 م² **. تصميم مثالي يسمح بتدفق الهواء من 360 درجة ويوفر فعالية تنقية عالية للجسيمات الصغيرة جدًا، لأداء تنقية يصل إلى 165 م³/الساعة من معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) *. إمكانية تنقية الهواء بفعالية في غرفة بحجم يبلغ 20 م² في غضون 17,5 دقائق.

      نظام التنقية HEPA الثلاثي المراحل

      نظام التنقية HEPA الثلاثي المراحل

      يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر ***. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والملوّثات. أخيرًا، يزيل فلتر من الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.

      مستشعر جودة الهواء، ودرجة الحرارة وحالة الفلتر

      مستشعر جودة الهواء، ودرجة الحرارة وحالة الفلتر

      يكشف مستشعر جودة الهواء عن الجسيمات في الهواء بحجم أقل من 2,5 ميكرومتر ويعرضه في الوقت الحقيقي على شكل معلومات رقمية ومرمّزة بالألوان. يوفر شريط الألوان مؤشرًا بصريًا لجودة الهواء في الداخل، ويتراوح اللون من الأزرق (جيدة) إلى الأرجواني (معتدلة) فالزهري (رديئة) والأحمر (رديئة جدًا). تعرض الشاشة في الوقت الحقيقي أيضًا درجة الحرارة في الداخل وتنبيهًا لتغيير الفلتر.

      إنعاش- هواء منعش ونظيف

      إنعاش- هواء منعش ونظيف

      لتوفير تدفق لطيف من الهواء المنعش، ما يعتبر مثاليًا لجعل الغرف التي تشكو من درجات حرارة أدفأ مريحة أكثر. يقوم وضع المروحة بإخراج هواء نقي فقط، لضمان تنفس هواء نظيف ومنعش في المنزل.

      تدفئة- هواء نقي ودافئ

      تدفئة- هواء نقي ودافئ

      يقوم العنصر من السيراميك بتسخين الهواء في غضون 3 ثوانٍ فقط للتعامل مع البيئات الباردة بسرعة تامة. لا يخرج وضع التدفئة سوى هواء نقي، ما يسمح لك بتنفس هواء نظيف ودافئ في المنزل.

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة للوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة للوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها

      تأرجح قابل للضبط بمقدار 350 درجة لتمكين توزيع الهواء كما تحتاج إليه عبر الغرفة.

      3 إعدادات سرعة لوضعَي التدفئة والمروحة للتنقية

      3 إعدادات سرعة لوضعَي التدفئة والمروحة للتنقية

      اختر من بين 3 مستويات لسرعة المروحة: 7,5 واط و15 واط و25 واط، أو 3 مستويات لسرعة التدفئة: 1250 واط و1500 واط و2200 واط. استمتع دائمًا بهواء نقي بغض النظر عن الإعداد الذي تحدده، وتنفس هواء نقيًا ونظيفًا.

      3 إعدادات لعرض الأضواء، بما في ذلك وضع النوم

      3 إعدادات لعرض الأضواء، بما في ذلك وضع النوم

      3 إعدادات لعرض الأضواء. يعرض خيار الإضاءة الكاملة حلقة ضوء للإشارة إلى وضع التدفئة أو المروجة ومستشعر جودة الهواء. أما خيار الإضاءة الجزئية فيعرض مستشعر جودة الهواء فقط. ويقوم خيار وضع النوم بإطفاء كل الأضواء في الجهاز.

      تصميم بدون شفرات لمستوى سلامة إضافي

      تصميم بدون شفرات لمستوى سلامة إضافي

      ينتج التصميم بدون شفرات دفقًا مستمرًا من الهواء النقي بفضل شفرات غير مكشوفة وتدور بسرعة، لمستوى سلامة إضافي.

      تشغيل سهل بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المغنطيسي

      تشغيل سهل بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المغنطيسي

      جهاز تحكّم عن بُعد مغنطيسي لعملية تشغيل سهلة وللعودة بسهولة إلى قاعدة الإرساء في الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.9 kg
        شاشة عرض
        شاشة LED
        مؤقّت إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        الوزن مع التغليف
        7.2 kg
        اللون (الألوان)
        أسود معدني
        فولتية
        220-240 V
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        التردد
        50-60 Hz
        وضع السكون
        نعم
        مستشعر جودة الهواء
        الجسيمات (PM2.5)
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمية ومرمّزة بالألوان
        قفل أمان للأطفال
        نعم
        تنقية شاملة
        نعم
        واجهة المستخدم
        نعم
        نوع لوحة التحكّم
        اللمس
        3 إعدادات لسرعة المروحة
        7,5 - 15 - 25 واط
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        25 سم x‏ 25 سم x ‏59 سم cm
        3 إعدادات لمستويات التدفئة
        1250 - 1500 -2200 واط
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        31 سم x‏ 30 سم x‏ 64 سم cm

      • المحتويات

        الفلتر المضمّن
        نعم
        جهاز تحكم عن بعد
        نعم
        جهاز تنقية الهواء 3 في 1
        نعم

      • استبدال

        فلتر بديل:
        FYM220/30

      • مراحل التنقية

        فلتر HEPA
        نعم
        الفلتر الأولي
        نعم
        الكربون النشط
        نعم

      • Performance

        مساحة التنقية المناسبة **
        42 م²
        تنقية الجسيمات ***
        99,95 % (0,003 ميكرومتر)
        مستوى تنقية الفيروسات ****
        98,5%
        معدل استلام الهواء النظيف (الجسيمات) *
        165 م³/الساعة
        فترة استهلاك الفلتر الموصى بها ******
        24 شهرًا
        مستوى الصوت
        47-61 ديسيبل (A)
        مستوى تنقية البكتيريا*****
        99%

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