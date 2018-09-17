تلتقط الفلاتر الجديدة والنظيفة جسيمات غير مرغوب فيها من الهواء كما تعزز تدفقه، ولكن من الممكن أن ينسدّ الفلتر مع مرور الوقت بسبب تخلّص جهازك من المواد الملوّثة الموجودة في الهواء. وبالتالي، لن يعمل جهازك بشكل فعّال. في حال حصل ذلك، يتعيّن عليك تغيير الفلتر.



صُممت الفلاتر من Philips لتوفّر لك معدل تسليم فائق للهواء النظيف (CADR) بواسطة أجهزة تنقية الهواء الخاصة بنا، وهي تُعدّ أفضل الفلاتر لأجهزتنا. وتتميّز فلاترنا ببنية فريدة، إذ إنها مصنوعة من ألياف البوليبروبيلين المقاومة للاختراق والملحومة بالموجات فوق الصوتية والمضادة للبكتيريا. وتتميّز بنيات الفلاتر أيضًا بقدرتها على مقاومة الانسداد، كما تمنع الجسيمات المُلتقطة من التسرّب إلى الهواء مجددًا.



عليك توخي الحذر من المقلّدين لأنهم وبالرغم من تقليدهم فلاترنا من ناحية الشكل، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن تقليد فلاترنا من ناحية الأداء.