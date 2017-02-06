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  • Standard Product Photo Philips Nano Protect Filter FY3432/30
  • Packaging photograph Philips Nano Protect Filter
  • Standard Product Photo Philips Nano Protect Filter FY3432/30
  • Packaging photograph Philips Nano Protect Filter

تم إيقافه

فلتر Nano Protect

FY3432/30

هواء صحي أكثر، على الدوام

يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح.

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ضمان التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة وتخفيف الروائح

هواء صحي أكثر، على الدوام

  • يخفف المركّبات العضوية المتطايرة*

  • يخفف الروائح

فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.

تقليل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح بفعالية

تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.