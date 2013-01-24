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تنشق هواء أنقى
طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات
تنشق هواء أنقى
طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات
يتميّز الفلتر بـ 87 طيّة محسّنة ملتصقة ببعضها البعض بواسطة اللاصق الحار المنصهر الألماني الصنع Henkel موفرًا بذلك أكثر من 400 قسم ثابت في الفلتر ومساحة منبسطة تبلغ 2,3 أمتار مكعبة. يضمن الغطاء العالي الجودة تجميع الفلتر ولإغلاقه بإحكام، لمنع التسرّب وضمان تدفق كل كمية الهواء عبر الفلتر، ولتخفيف الضوضاء أيضًا.
توفر الوسائط ذات الطبقات الخاصة مزيجًا من تقنيات التصفية المحددة التي تستهدف مجموعة كبيرة من أحجام الجسيمات. أما الوسائل الميكانيكية وبالقصور الذاتي، فتلتقط جسيمات أكبر حجمًا أي أكثر من 0,5 ميكرون فيما تلتقط آلية الانتشار والالكتروستاتية بفعالية الجسيمات الصغيرة جدًا التي يصل حجمها إلى 20 نانومترًا.