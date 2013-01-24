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فلتر NanoProtect HEPA

FY6172/30
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    فلتر NanoProtect HEPA

    FY6172/30
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنشق هواء أنقى

    طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    فلتر NanoProtect HEPA

    تنشق هواء أنقى

    طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    فلتر NanoProtect HEPA

    تنشق هواء أنقى

    طبقة مزدوجة من وسائط التصفية الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على تصفية نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بتصفية جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا إكتشف كلّ المميزات

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      تنشق هواء أنقى

      أداء مضاعف، راحة بال مضاعفة

      • يزيل الجسيمات 0,3 ميكرون بنسبة 99,97%*
      • يزيل جسيمات صغيرة بحجم 20 نانومترًا**

      بنية ومعالجة مبتكرتان لتصفية فائقة

      يتميّز الفلتر بـ 87 طيّة محسّنة ملتصقة ببعضها البعض بواسطة اللاصق الحار المنصهر الألماني الصنع Henkel موفرًا بذلك أكثر من 400 قسم ثابت في الفلتر ومساحة منبسطة تبلغ 2,3 أمتار مكعبة. يضمن الغطاء العالي الجودة تجميع الفلتر ولإغلاقه بإحكام، لمنع التسرّب وضمان تدفق كل كمية الهواء عبر الفلتر، ولتخفيف الضوضاء أيضًا.

      توفر الوسائط ذات الطبقات تقنية تصفية محددة

      توفر الوسائط ذات الطبقات الخاصة مزيجًا من تقنيات التصفية المحددة التي تستهدف مجموعة كبيرة من أحجام الجسيمات. أما الوسائل الميكانيكية وبالقصور الذاتي، فتلتقط جسيمات أكبر حجمًا أي أكثر من 0,5 ميكرون فيما تلتقط آلية الانتشار والالكتروستاتية بفعالية الجسيمات الصغيرة جدًا التي يصل حجمها إلى 20 نانومترًا.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الكورية

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