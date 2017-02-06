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FY6172/30
تنفّس الفرق
طبقة مزدوجة من وسائط الترشيح الفائقة الجودة لضمان أداء إزالة ممتاز ومضاعف للجسيمات. فهو يعمل على ترشيح نسبة 99,97% من الجزيئات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. كما يقوم بترشيح جسيمات صغيرة جدًا تصل إلى حجم 20 نانومتر
إزالة جسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر بنسبة 99,97%*
يزيل جسيمات فائقة الدقة تصل إلى حجم 20 نانومتر**
يعمل الهيكل الذي يتضمن 87 طيّة محسّنة مدمجة مع مادة اللصق الساخن الألمانية من Hankel على تشكيل أكثر من 400 وحدة فلتر مستقرة، ما يوفر مساحة غير مطوية تبلغ حوالى 2,3 أمتار مربعة. يتميز الفلتر بحواف عالية الجودة تضمن التثبيت المحكم والإغلاق الكامل، ما يمنع أي تسرب للهواء ويضمن مرور الهواء بالكامل عبر الفلتر ويساهم في خفض مستوى الضجيج.
توفر الوسائط ذات الطبقات المميزة مزيجًا من تقنيات التنقية الخاصة المصممة لاستهداف مجموعة كبيرة من أحجام الجسيمات. تساعد الآليات الميكانيكية والقصورية في التقاط الجسيمات الكبيرة التي يتجاوز حجمها 0,5 ميكرون وتساعد آليات الانتشار والآليات الكهروستاتيكية بشكل فعّال في التقاط الجسيمات الصغيرة جدًا التي يصل حجمها إلى 20 نانومتر.
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