توفر الوسائط ذات الطبقات تقنية تصفية محددة

توفر الوسائط ذات الطبقات الخاصة مزيجًا من تقنيات التصفية المحددة التي تستهدف مجموعة كبيرة من أحجام الجسيمات. أما الوسائل الميكانيكية وبالقصور الذاتي، فتلتقط جسيمات أكبر حجمًا أي أكثر من 0,5 ميكرون فيما تلتقط آلية الانتشار والالكتروستاتية بفعالية الجسيمات الصغيرة جدًا التي يصل حجمها إلى 20 نانومترًا.