نحن نعلم أن أحد أسباب شرائك جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips هو لتتمكن من التنفّس بسهولة وجعل بيئة معيشتك مريحة أكثر. ونعلم أيضًا أن العديد منكم تراودهم بعض الأسئلة المحيّرة: هل يتوجب عليّ تغيير الفلتر الشبكي؟ وإذا كان الجواب نعم، فمتى يتوجب عليّ ذلك؟

حسنًا، لدينا بعض الإجابات لك، لأنّ استبدال الفلتر الشبكي عندما يحين الوقت يُطيل عمر المنتج ويحسّن أداءه.

وبهدف ضمان أفضل أداء لجهاز ترطيب الهواء واستمرار توفيره فوائد صحية ممتازة لك، نوصيك بشدّة بشراء الفلاتر الشبكية من Philips لجهازك.