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تنشق هواء أنقى
تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات
تنشق هواء أنقى
تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح وغازات متنوعة إكتشف كلّ المميزات
طبقة مزدوجة من الفلاتر لتوفير أداء مزدوج
كربون نشط ممزوج لإزالة غازات متنوعة بواسطة التقنية اليابانية المتوفرة بالداخل: 50% من الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من فحم الكوك (CC-AC)، 50% الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من قشرة جوز الهند. تهدف عملية تشريب الكربون في اليابان إلى إزالة أنواع متعددة من الغازات بدلًا من نوع واحد: يضم الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من نخلة جوز الهند مسامات صغيرة مثالية لإزالة الغازات بجسيمات صغيرة، أما الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من الفحم فيضم مسامات صغيرة مثالية للإزالة الغازات بجسيمات كبيرة.