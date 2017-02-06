عملية تشبيع للكربون تتم في اليابان

كربون نشط مختلط بهدف إزالة غازات متنوعة بتقنية يابانية مضمّنة: يتكون من 50% من كربون نشط مستخرج من فحم الكوك (CC-AC) و50% من كربون نشط مستخرج من قشور جوز الهند، مع عملية تشبيع للكربون تتم في اليابان، ويستهدف هذا المزيج إزالة غازات متنوعة بدلاً من نوع واحد فقط. يحتوي الكربون النشط المستخرج من نخيل جوز الهند على مسام دقيقة مناسبة لإزالة الغازات ذات الجزيئات الصغيرة، أما الكربون النشط المستخرج من الفحم، فيحتوي على مسام متوسطة الحجم مناسبة لإزالة الغازات ذات الجزيئات الكبيرة.