عملية تشريب الكربون في اليابان

كربون نشط ممزوج لإزالة غازات متنوعة بواسطة التقنية اليابانية المتوفرة بالداخل: 50% من الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من فحم الكوك (CC-AC)، ‏50‏% الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من قشرة جوز الهند. تهدف عملية تشريب الكربون في اليابان إلى إزالة أنواع متعددة من الغازات بدلًا من نوع واحد: يضم الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من نخلة جوز الهند مسامات صغيرة مثالية لإزالة الغازات بجسيمات صغيرة، أما الكربون النشط المصنوع بشكل أساسي من الفحم فيضم مسامات صغيرة مثالية للإزالة الغازات بجسيمات كبيرة.