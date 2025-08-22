مصطلحات البحث

    PureProtect Quiet من السلسلة 2200 فلتر HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

    إكتشف كلّ المميزات

    يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

    • متوافق مع السلسلة 2200
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع PureProtect Quiet من Philips من السلسلة 2200

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 2200 من Philips: الطُرز AC2210، وAC2220، وAC2221. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء الخلفي من الجهاز.

    فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

    تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

    تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 30%

    يوفر تصميم الفلتر القابل للطي لدينا التغليف ويستخدم بلاستيك أقل بنسبة 35%، ما يقلل من بصمتنا الكربونية.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا فلترًا أصليًا من Philips.

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      3 سنوات

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      طول الحزمة
      30.5 سم
      عرض الحزمة
      13,8 سم
      ارتفاع الحزمة
      29,5 سم
      وزن الحزمة
      0,94 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC2210 وAC2220 وAC2221

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    • (3) مقابل التغليف غير القابل للطي FY2200
