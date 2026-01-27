تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

استخدم تطبيقنا للحصول على راحة وتحكم إضافيين. في التطبيق، يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة المزيد عن تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق والاطلاع على بيانات جودة الهواء الخارجي، المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.