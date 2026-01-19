AC0650/10
جهاز تنقية الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والأكثر اندماجًا
بضغطة زر واحدة، يقوم جهاز تنقية الهواء بإزالة مسببات الحـساسية والملوثات مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة. يندمج تصميمه الأنيق المدمج بسلاسة في منزلك. يمكنك التحكم في جهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر جهاز تنقية الهواء لدينا هواءً نقياً في كل ركن من أركان الغرفة بمعدل توصيل هواء نظيف يبلغ 170 م³/ساعة، مما يضمن تنقية شاملة للغرف بمساحة تصل إلى 44 م². ودّع الملوثات مثل الجسيمات الدقيقة PM2.5 والبكتيريا وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمزيد في أقل من 17 دقيقة (3).
يلتقط نظام التنقية ثنائي الطبقات المزود بتقنية NanoProtect HEPA نسبة مذهلة تبلغ 99,97% من الجسيمات الدقيقة للغاية بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1). لا تقوم تقنية NanoProtect HEPA بالتقاط الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضاً شحنة كهروستاتيكية لجذبها، مما ينظف كمية هواء أكبر بمرتين من فلتر HEPA H13 التقليدي، مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة (2).
لا شيء تقريباً يفلت من VitaShield سوى هواء أنقى وأنظف. تلتقط تقنية VitaShield الهباء الجوي والجراثيم والجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكل مستقل من قبل مختبر خارجي لإزالة فيروس H1N1 من الهواء. كما تم اختباره لإزالة 99,99% من فيروس HCov-E229 (5).
احصل على هواء أنظف مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة ووفر المال في فاتورة الكهرباء. يعمل جهاز التنقية لدينا بقدرة قصوى تبلغ 12 واط، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمعدل ضعفين من أجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (7). وفي وضع السكون، يستهلك 2 واط فقط، أي أقل بـ 30 مرة من المصباح التقليدي.
استمتع بنوم هادئ مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع السكون، يعمل بمستوى صوت 19 ديسيبل فقط (6)، وهو أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، مما يقلل من أي إزعاج ضوئي. مع هذا الإعداد، سيكون الهواء في منزلك نظيفًا دائمًا، حتى في الليل.
عند اختيار Philips، فإنك تختار علامة تجارية موثوقة تتمتع بخبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء وتكنولوجيا الصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء لدينا لـ 170 اختبارًا صارمًا قبل إطلاقها وهي معتمدة من المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحـساسية.
استخدم تطبيقنا للحصول على مزيد من الراحة والتحكم. في التطبيق، يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة المزيد عن تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق والاطلاع على بيانات جودة الهواء الخارجي، المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.
يتميّز جهاز تنقية الهواء لدينا بحجمه المدمج وتصميمه الأنيق، مما يجعله الإضافة المثالية لأي مساحة، حيث يعزّز راحة الهواء وجمال منزلك بكل سلاسة. وبارتفاع يبلغ 34 سم فقط، فهو مثالي لوضعه على المكتب أو الرف. استمتع بهواء نقي ومنعش مع لمسة من الأناقة.
ينبهك جهاز التنقية لدينا عندما يحين وقت استبدال الفلتر، مما يضمن لك الحصول على أداء مثالي بأقل جهد. بالإضافة إلى ذلك، يضمن فلتر Philips الأصلي الأداء الأمثل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يضمن نظافة الهواء على مدار العام.
خصص تجربة تنقية الهواء الخاصة بك مع ثلاثة إعدادات سرعة مختلفة في جهاز التنقية لدينا: وضع النوم، متوسط، وتيربو. لتنقية الهواء بكفاءة عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة، ما عليك سوى ضبط جهاز التنقية على وضع التيربو للحصول على أسرع النتائج.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
