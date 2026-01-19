مصطلحات البحث

    السلسلة 600i جهاز تنقية الهواء

    AC0650/10

    جهاز تنقية الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والأكثر اندماجًا

    بضغطة زر واحدة، يقوم جهاز تنقية الهواء بإزالة مسببات الحـساسية والملوثات مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة. يندمج تصميمه الأنيق المدمج بسلاسة في منزلك. يمكنك التحكم في جهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.

    السلسلة 600i جهاز تنقية الهواء

    جهاز تنقية الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والأكثر اندماجًا

    ينظف الهواء من مسببات الحـساسية والملوثات

    • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
    • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
    • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة (CADR)
    • الاتصال بتطبيق Air+‎
    يزيل الملوثات في أقل من 17 دقيقة (3)

    يزيل الملوثات في أقل من 17 دقيقة (3)

    يوفر جهاز تنقية الهواء لدينا هواءً نقياً في كل ركن من أركان الغرفة بمعدل توصيل هواء نظيف يبلغ 170 م³/ساعة، مما يضمن تنقية شاملة للغرف بمساحة تصل إلى 44 م². ودّع الملوثات مثل الجسيمات الدقيقة PM2.5 والبكتيريا وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمزيد في أقل من 17 دقيقة (3).

    يصفي 99,97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1)

    يصفي 99,97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1)

    يلتقط نظام التنقية ثنائي الطبقات المزود بتقنية NanoProtect HEPA نسبة مذهلة تبلغ 99,97% من الجسيمات الدقيقة للغاية بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1). لا تقوم تقنية NanoProtect HEPA بالتقاط الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضاً شحنة كهروستاتيكية لجذبها، مما ينظف كمية هواء أكبر بمرتين من فلتر HEPA H13 التقليدي، مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة (2).

    يزيل الفيروسات والهباء الجوي من الهواء (5)

    يزيل الفيروسات والهباء الجوي من الهواء (5)

    لا شيء تقريباً يفلت من VitaShield سوى هواء أنقى وأنظف. تلتقط تقنية VitaShield الهباء الجوي والجراثيم والجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكل مستقل من قبل مختبر خارجي لإزالة فيروس H1N1 من الهواء. كما تم اختباره لإزالة 99,99% من فيروس HCov-E229 (5).

    تصميم موفر للطاقة

    تصميم موفر للطاقة

    احصل على هواء أنظف مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة ووفر المال في فاتورة الكهرباء. يعمل جهاز التنقية لدينا بقدرة قصوى تبلغ 12 واط، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمعدل ضعفين من أجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (7). وفي وضع السكون، يستهلك 2 واط فقط، أي أقل بـ 30 مرة من المصباح التقليدي.

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    استمتع بنوم هادئ مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع السكون، يعمل بمستوى صوت 19 ديسيبل فقط (6)، وهو أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، مما يقلل من أي إزعاج ضوئي. مع هذا الإعداد، سيكون الهواء في منزلك نظيفًا دائمًا، حتى في الليل.

    تم اختبارها بدقة لضمان المتانة والجودة التي يمكنك الوثوق بها

    تم اختبارها بدقة لضمان المتانة والجودة التي يمكنك الوثوق بها

    عند اختيار Philips، فإنك تختار علامة تجارية موثوقة تتمتع بخبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء وتكنولوجيا الصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء لدينا لـ 170 اختبارًا صارمًا قبل إطلاقها وهي معتمدة من المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحـساسية.

    تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

    تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

    استخدم تطبيقنا للحصول على مزيد من الراحة والتحكم. في التطبيق، يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة المزيد عن تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق والاطلاع على بيانات جودة الهواء الخارجي، المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    يتميّز جهاز تنقية الهواء لدينا بحجمه المدمج وتصميمه الأنيق، مما يجعله الإضافة المثالية لأي مساحة، حيث يعزّز راحة الهواء وجمال منزلك بكل سلاسة. وبارتفاع يبلغ 34 سم فقط، فهو مثالي لوضعه على المكتب أو الرف. استمتع بهواء نقي ومنعش مع لمسة من الأناقة.

    مؤشر عمر الفلتر

    مؤشر عمر الفلتر

    ينبهك جهاز التنقية لدينا عندما يحين وقت استبدال الفلتر، مما يضمن لك الحصول على أداء مثالي بأقل جهد. بالإضافة إلى ذلك، يضمن فلتر Philips الأصلي الأداء الأمثل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يضمن نظافة الهواء على مدار العام.

    3 سرعات يدوية: متوسطة، تيربو، وضع النوم

    3 سرعات يدوية: متوسطة، تيربو، وضع النوم

    خصص تجربة تنقية الهواء الخاصة بك مع ثلاثة إعدادات سرعة مختلفة في جهاز التنقية لدينا: وضع النوم، متوسط، وتيربو. لتنقية الهواء بكفاءة عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة، ما عليك سوى ضبط جهاز التنقية على وضع التيربو للحصول على أسرع النتائج.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز تنقية الهواء
      التقنية
      HEPA NanoProtect
      اللون
      أبيض، بيج حريري
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      لا

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      12 واط
      مستشعرات جودة الهواء
      لا
      مستوى الصوت الأدنى
      19 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      49 ديسيبل (A)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      170 م³/ساعة
      مراحل الفلتر
      فلتر HEPA، فلتر أولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      الحجم الأقصى للغرفة
      44 م²

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.6 م
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      لا
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (سكون، متوسط، السرعة القصوى)
      ضوء ليلي محيط
      لا
      معلومات حول جودة الهواء
      لا
      واجهة
      رقمي (لمس)
      تغيير الفلتر الموصى به
      السنة الأولى

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      34,1 سم
      وزن المنتج
      2.2 كجم
      عرض المنتج
      23.7 سم
      طول المنتج
      24.3 سم
      طول الحزمة
      26,3 سم
      عرض الحزمة
      26,3 سم
      ارتفاع الحزمة
      37,5 سم
      وزن الحزمة
      3.2 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      < 1 واط
      الفولتية
      100-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      2 في 1 فلتر HEPA
      الملحقات المتعلقة 1
      FY0611

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره باستخدام هباء NaCl بواسطة iUTA وفقًا لمعيار DIN71460-1.
    • (2) أجهزة تنقية الهواء من Philips لديها معدل توصيل هواء نظيف أعلى وكفاءة طاقة أفضل مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وفقًا لاختبارات GB/T 18801.
    • (3) هذا وقت نظري لتنظيف مرة واحدة محسوب بقسمة معدل توصيل الهواء النظيف 170 م²/ساعة على حجم الغرفة البالغ 48 م² (بافتراض أن مساحة الغرفة 20 م² وارتفاعها 2.4 م).
    • (4) من الهواء الذي يمر عبر مادة الفلتر، تم اختباره باستخدام غبار حبوب لقاح البتولا على وسائط الفلتر وفقًا لإجراء التشغيل القياسي 350.003 لمعهد OFI النمساوي.
    • (5) اختبار معدل الحد من الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في الوضع التوربيني لمدة 1.5 ساعة في غرفة اختبار ملوثة بهباء فيروس HCOV-229E. رغم ارتباطه به، HCOV-229E ليس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.
    • (6) متوسط مستوى الضوضاء، تم اختباره وفقًا لمعيار IEC 60704-1 - 2020، MOD.
    • (7) معدل توصيل الهواء النظيف المعلن لكل واط، عند أقصى طاقة، مقارنة بأفضل 20 جهاز تنقية هواء مبيعًا على Amazon ألمانيا، مارس 2023
    • (8) تم حساب العمر الافتراضي الموصى به بناءً على متوسط وقت الاستخدام لمستخدمي Philips وبيانات منظمة الصحة العالمية حول مستوى التلوث في المدينة. يتأثر العمر الفعلي ببيئة الاستخدام وتكراره. ينطبق فقط في البلدان التي يتوفر فيها متجر Philips.
