الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1
منتجات

عصيدة الشوفان المحمصة والمصنوعة في المنزل

الحصص 8 p, وقت التحضير 5 m, وقت الطهو: 35 m
HomeCooker
الحلويات والأطعمة المخبوزة
‏ 30‏-60 دقيقة
نباتي
فاكهة

المكونات

  • جرام مكسرات مختلطة مثل البندق واللوز والفستق مقطعة قطع كبيرة
  • جرام بذور قرع أو قرنبيط أو مزيج من الاثنين
  • 200 جرام شوفان عصيدة
  • 25 جرام جوز هند مجفف
  • 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
  • 5 ملاعق كبيرة عسل نحل
  • 150 جرام خليط من الفواكه المجففة مثل الكريز والتمر والمشمش

الاتجاهات

  • تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبط درجة الحرارة على 175 درجة مئوية. بطّني صينية المخبوزات بورق زبدة.
  • بمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي المكسرات والبذور والشوفان وجوز الهند والقرفة. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من العسل واضبطي المؤقت لمدة 20 دقيقة.
  • في هذه الأثناء، قطّعي الفواكه المجففة الكبيرة إلى قطع صغيرة. عند انقضاء الوقت المضبوط، أضيفي الفواكه المجففة والمتبقي من العسل إلى الوعاء واضبطي المؤقت لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتحول اللون إلى البني الذهبي وتشمّي رائحة رائعة. قوم بغرف العصيدة في صينية المخبوزات واتركيها حتى تبرد.
  • إما أن تقدميها بمجرد أن تبرد أو تضعيها في وعاء محكم لتناولها في يوم آخر. يمكن تقديمها مع الزبادي الطبيعي والتوت الطازج المتوفر في الموسم.
  • نصيحة: حرصًا على إضفاء نوع من المتعة يمكن استخدام أنواع مختلفة من المكسرات والفواكه والبذور في كل مرة تقوم فيها بتحضير كمية من هذه العصيدة اللذيذة. وستتوصل في النهاية إلى النوعية المفضلة لديك.
عصيدة الشوفان المحمصة والمصنوعة في المنزل

وصفات ذات صلة

عرض جميع وصفات

منتجات ذات صلة