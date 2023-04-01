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Air Performer 7000 series

جهاز تنقية الهواء ومروحة 2 في 1

AMF765/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا
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    Air Performer 7000 series جهاز تنقية الهواء ومروحة 2 في 1

    AMF765/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا

    يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتبريده عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ومنعش طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    Air Performer 7000 series جهاز تنقية الهواء ومروحة 2 في 1

    جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا

    يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتبريده عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ومنعش طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا

    يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتبريده عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ومنعش طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    Air Performer 7000 series جهاز تنقية الهواء ومروحة 2 في 1

    جهاز تنقية الهواء 2 في 1 الأذكى لدينا

    يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتبريده عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ومنعش طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف وتبريد

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      • اتصال بتطبيق Air+‎
      تنقية بعناية للغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 70 م2

      تنقية بعناية للغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 70 م2

      يقوم بتوزيع تدفق الهواء النظيف القوي على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 270 م3/الساعة(1)، فينقي بعناية الغرف بمساحة تصل إلى 70 م2(2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار وجراثيم العفن والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.

      القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (3)

      القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (3)

      تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(4).

      يبرّد الجو مع تدفق الهواء النظيف القوي

      يبرّد الجو مع تدفق الهواء النظيف القوي

      يبرد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف يمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إل كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة. وبفضل التصميم الخالي من الشفرات، لا يُخرج الجهاز تدفقات قوية من الهواء، ما يوفّر تدفق هواء ثابتًا يحاكي هواء المروحة لغاية 1730 م3/الساعة، قبل للتخصيص بالكامل مع 10 سرعات لملاءمة احتياجاتك.

      استشعار وتكيّف تلقائي لنتائج مثالية

      استشعار وتكيّف تلقائي لنتائج مثالية

      مشغّل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء وتبريد الغرفة عند الحاجة. لا تقوم التقنية لتكيفية الذاتية من Philips مع الذكاء الاصطناعي باكتشاف جودة الهواء فحسب، بل تحلل أيضًا عادات الاستخدام لديك لتخصيص أداء التنقية وتحافظ في الوقت نفسه على مستويات الضجيج واستهلاك الطاقة عند أدنى حد ممكن(9).

      معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء مع أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense

      معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء مع أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense

      تقوم أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense بمسح الهواء باستمرار وتقديم معلومات عنه في الوقت الحقيقي. وهي تتفاعل على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوث لتحسين جودة الهواء. راجع الشاشة الرقمية أو التطبيق الخاص بأجهزة تنقية الهواء لتتبع الملوثات الدقيقة للغاية (PM2.5) ودرجة الحرارة والرطوبة.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع السكون، يكون الجهاز أكثر هدوءًا من الهمس مع مستوى ضوضاء يبلغ 20 ديسيبل(أ)(5) فقط. يكتشف مستشعر الضوء الخاص به متى حلّ الظلام، ويطفئ الأضواء تلقائيًا. في الوضع التلقائي، يحافظ الجهاز على مستويات الضوضاء عند الحد الأدنى لأنه يتعلم متى عليه أن يعمل ومتى عليه أن يكون هادئًا.

      تصميم موفر للطاقة

      تصميم موفر للطاقة

      بفضل تصميمه الموفر للطاقة، يستخدم الجهاز 40 واط لتنقية الهواء، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عند وطالا تدعو الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر الطاقة في الوقت نفسه.

      تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

      تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

      يوفر تطبيق Air+‎ تجربة ذكية تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء في الداخل والخارج في الوقت الحقيقي ويسمح لك بالتحكم بالجهاز سواء أكنت في المنزل أم خارجه، بفضل التحكم الرقمي عن بعد، وأداة جدولة ذكية وميزات لا تتطلّب استخدام اليدَين عبر Alexa وGoogle Home(6)

      تدفق هواء قابل للتعديل بالكامل لتبريد الهواء أو تدويره

      تدفق هواء قابل للتعديل بالكامل لتبريد الهواء أو تدويره

      تتيح لك تقنية التدفق المزدوج ضبط الجهاز ليناسب احتياجات الراحة الخاصة بك. قم بإعداده لتوفير تدفق هواء مباشر لتبريد جو الغرفة عند الحاجة، أو تدفق هواء منتشر لتدوير الهواء بالشكل الأمثل. وهي قابلة للتخصيص بالكامل مع 10 مستويات سرعة، وأوضاع السرعة القصوى والنوم والتلقائي.

      إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

      إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

      لا شيء يمرّ عبر VitaShield، باستثناء الهواء النظيف والنقي. تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجراثيم والجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي الأصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid healthgroup للتأكد من قدرته على إزالة فيروس H1N1 من الهواء. تم اختباره أيضًا للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من فيروس HCov-E229(7).

      تم اختبارها بدقة من أجل المتانة والجودة.

      تم اختبارها بدقة من أجل المتانة والجودة.

      عند اختيار Philips، أنت تختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء والتقنيات المرتبطة بالصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips لـ 170 اختبارًا إلزاميًا وصارمًا قبل إطلاقها من المصنع. إن جهاز تنقية الهواء هذا معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        270 م3/الساعة(1)
        تدفق هواء المروحة
        لغاية 1730 م3/الساعة
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 70 م2(2)
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون(3)
        تنقية مسببات الحساسية
        99,97% (8)
        إزالة فيروس HCov-E229
        99,99%(7)

      • التنقية

        الفلتر الأولي
        نعم
        HEPA
        نعم
        الكربون النشط
        نعم

      • الوظائف

        التوزيع
        نعم
        المروحة
        نعم

      • إمكانية الاستخدام

        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        20 ديسيبل(5)
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        47 ديسيبل(5)
        طول سلك الطاقة
        1,8 أمتار أبيض
        مؤقّت وأداة الجدولة
        نعم
        قفل الأطفال
        نعم
        جهاز التحكم عن بُعد مضمّن
        نعم
        التأرجح
        لغاية 350 درجة
        الذكاء الاصطناعي (AI)
        تقنية تكيفية ذاتية

      • أجهزة الاستشعار والشاشة

        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        اللون، العدد
        PM2.5
        نعم
        درجة الحرارة
        نعم
        الرطوبة
        نعم
        مستشعر الضوء
        نعم

      • الأوضاع

        تلقائي
        نعم
        النوم
        نعم
        سرعة فائقة
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        10

      • توفير استهلاك الطاقة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <20 واط
        الفولتية
        220-240 فولت
        بطارية عن بعد (CR2032)
        نعم
        الحد الأقصى لاستهلاك المروحة للطاقة
        40 واط

      • إمكانية الاتصال

        التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
        Air+‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid
        التحكّم الصوتي
        Alexa، وGoogle Home ‏(6)

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7,30 كجم
        أبعاد المنتج (العرض*الارتفاع*العمق)
        26,2×25,6×106,2 سم
        الوزن (مع التغليف)
        11,33 كجم
        أبعاد الغلاف (العرض*الارتفاع*العمق)
        34,1×33,6×115,2 سم

      • الصيانة

        اللون (الألوان)
        أبيض سحابي، رمادي فاتح
        تغيير الفلتر الموصى به
        12 شهرًا(10)
        مرشح بديل
        FYM860
        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

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          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • (1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
          • (2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
          • (3) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
          • (4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
          • (5) متوسط مستوى الصوت، بناء على GB/T4214.1-2017 (‏IEC 60704-1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
          • (6) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك.
          • (7) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة 1,5 ساعات داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس HCOV-229E.
          • (8) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قبل مختبر طرف ثالث OFI باستخدام عث الغبار في المنزل وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط والجراثيم الفطرية
          • (9)يتطلب استخدام الذماء الاصطناعي (AI) في الجهاز الاتصال بتطبيق Air+‎ بواسطة Wi-Fi.
          • (10) يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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