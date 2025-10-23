يمكن لجهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة والتصميم العمودي أن يطهي وجبتين كاملتين في دفعة واحدة وأن يوفر المساحة في الوقت نفسه. والأفضل من ذلك بعد أنه سيمنحك دائمًا وجبات شهية ومقرمشة وطرية في كل مرة، بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشغل التصميم العمودي نصف مساحة سطح العمل بالمقارنة مع التصاميم الأخرى
يسهل جهاز Airfryer المزدوج ذو التصميم العمودي والصغير الحجم طهي وجبات شهية ويوفر 45% من مساحة سطح عملك.*
سلتان بشكل عمودي، بسعة مضاعفة
جهاز Airfryer كبير جدًا ومزدوج وبتصميم عمودي سعة 10 لترات مزود بسلتين سعة 5 لترات. يسع جهاز Airfryer بالحجم العائلي ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية و2 كجم من الخضراوات و24 قطعة من أفخاذ الدجاج بكل سهولة. ويمكنك أيضًا وضع دجاجة كاملة بوزن 1,2 كجم في كل سلة سعة 5 لترات بسهولة.
وجبات مقرمشة ومطهية بالتساوي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**
استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومثالية بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي. إذ يدور الهواء الساخن من الأعلى حول الطعام لضمان الحصول على وجبات مطهية بالتساوي في كل مرة.
اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا
مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.
وصفات لذيذة مصممة للمقلاة الهوائية عبر تطبيق HomeID
اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.
طبقة من السيراميك
طبقة طلاء متقدمة خالية من مادة PFAS: طبقة مانعة للالتصاق ومتينة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
شاهد طعامك فيما يتم طهيه في الوقت الحقيقي
ما عليك سوى مشاهدة الطعام فيما يتم طهيه بشكل مثالي كل مرة. بفضل النوافذ التي تسهل الرؤية منها، لن تحتاج إلى إخراج السلتين لإلقاء نظرة على الطعام.