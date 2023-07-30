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تم إيقافه
جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
اتصال بتطبيق Air+
يقوم بتوزيع تدفق الهواء النظيف القوي على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 270 م3/الساعة(1)، فينقي بعناية الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 70 م2(2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(4).
يبرد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف يمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إل كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة. وبفضل التصميم الخالي من الشفرات، لا يُخرج الجهاز تدفقات قوية من الهواء، ما يوفّر تدفق هواء ثابتًا يحاكي هواء المروحة لغاية 1579 م3/الساعة، قبل للتخصيص بالكامل مع 10 سرعات لملاءمة احتياجاتك.
5.0
من 5
5
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Danou
30/07/2023
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
جهاز لا غنى عنه في أي منزل
بدأت بإستعمال هذا الجهاز منذ حوالي شهر. تمكنت من وصله بتطبيق +Air الذي سمح لي بالتحكم به عن بعد، حتى إذا كنت خارج المنزل، موفراً معلومات حول جودة الهواء والحرارة في الداخل. لم تتح لي الفرصة بأن أجرب وضع التدفئة بسبب الطقس الحار في دبي، لكنني استعمل وضع التبريد طول اليوم وبفضل 10 سرعات مختلفة يمكن التحكم بقوة تدفق الهواء كما شئت. كان من السهل إختيار مكان وضع الجهاز في الشقة لسببين: التصميم أنيق جداً ويتماشى مع الأثاث. لكن الأهم من ذلك، هو أنه يمكن للجهاز أن يدور لغاية 350 درجة مما يسمح لتدفق الهواء النقي والمنعش أن يصل إلى كل زوايا الغرفة. الميزة المفضلة لدي هي وضع النوم. في الوضع التلقائي، عندما يحلّ الظلام، تطفئ أضواء الجهاز تلقائيًا ويصبح الجهاز هادئ أكثر مما يساعدني على النوم براحة أكبر.
الحسنات
تطبيق +Air - وضع النوم - 10 سرعات لتدفق هواء بارد
سلبيات
-
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2022-06-30
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2022-06-30
Hamed147
22/07/2023
United Arab Emirates
جهاز متميز
يُعد فلتر الهواء من Philips ااختراعا متميزا فمنذ اللحظة التي بدأت فيها استخدامه ، لاحظت اختلافًا ملحوظًا في جودة الهواء في مساحة المعيشة الخاصة بالاسرة ، كما يتناسب تصميمها الأنيق والمدمج بسهولة مع أي غرفة ، كما أن لوحة التحكم ذات اللمسة الناعمة تجعل تشغيلها أمرًا سهلاً. يكمن السحر الحقيقي في فلتر الهواء الذي يلتقط الغبار ويزيل الملوثات المحمولة جواً التي تسبب الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي بشكل فعال. يتلاشى الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وحتى الروائح الكريهة ، مما يجعل الهواء أكثر نقاءً بشكل ملحوظ. ابني يعاني من الحساسية وقد استخدم مرشح الهواء من Philipsمنذ فترة في غرفته وكان التأثير الذي أحدثه على وضعه الصحي العام مذهلاً. فقد انخفضت أعراض الحساسية لديه بشكل ملحوظ ، ولم يعد يستيقظ وهو مصاب بانسداد في الأنف أو حكة في العين. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل فلتر الهواء من Philips بهدوء ، مما يسمح بالنوم بهدوء دون أي إزعاج. كما يضمن وضعها الموفر للطاقةان تكون لطيفة على فاتورة الكهرباء ، مما يجعلها صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة. تعتبر عملية استبدال الفلتر عملية سهله وخالية من المتاعب ، وذلك بفضل المؤشرات الواضحة التي تُعلمني عندما يحين وقت مرشح جديد. الصيانة سهلة ، والفلاتر متاحة للشراء بسهولة. بشكل عام ، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بعد شرائي لهذا الجهاز فقد تجاوز فلتر الهواء من Philips كل توقعاتي ، وأنا أوصي به بشدة لأي شخص يبحث عن هواء داخلي أنظف وأكثر صحة. إنها حقًا نسمة من الهواء النقي بالنسبة لي ولمنزلي!
الحسنات
لقد غير هذا الجهاز حياتنا في المنزل الى الافضل
سلبيات
لا سلبيات من وجهة نظري
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2022-06-22
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2022-06-22
نور 1985
10/07/2023
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
صحي ، مفيد للاطفال ، شكله جميل
استخدمت هذا المنتج منذ شهر و اكتشفت انه اروع منتج لانو مفيد للاطفال و ينقي الجو من الشائب
الحسنات
مظهره جميل و قوته ممتازة
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2023-06-10
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000 AMF870/35 جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
تاريخ الاستخدام 2023-06-10
(1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
(2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
(3) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
(4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
(5) متوسط مستوى الصوت، بناء على GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
(6) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك.
(7) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة 1,5 ساعات داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس HCOV-229E.
(8)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قبل مختبر طرف ثالث OFI باستخدام عث الغبار في المنزل وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط والجراثيم الفطرية.
(9)يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في جهازك الاتصال بتطبيق Air+ بواسطة Wi-Fi.
(10)غير مطبّق في وضع التسخين. في وضع التسخين، يستخدم 2200 واط لتسخين الهواء.
(11) يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.