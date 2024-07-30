NA220/00
شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء
مقرمش من الخارج وطري من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. شاهد من خلال نافذة الطهو تحوّل المكونات المفضلة لديك إلى طعام لذيذ في أقل من 15 دقيقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القلي بواسطة الهواء والخَبز والشواء والتحميص وأكثر من ذلك. اضبط الوقت ودرجة الحرارة يدويًا أو استخدم الوظائف المسبقة الضبط للاستفادة من 13 طريقة طهو مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإزالة الجليد والحفاظ على السخونة.
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***
يُعتبر التصميم الصغير مثاليًا لكل مطبخ، سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا. يتّسع لما يصل إلى 500 غ من البطاطس المقلية أو 6 أفخاذ دجاج أو 600 غ من الخضراوات في صَينية سعة 4,2 لترات.
يقوم الطهو بالهواء الساخن بإعداد الأطباق المفضلة لديك مع ما يصل إلى 90% أقل من الدهون من دون التأثير في المذاق.
وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق الذي يمكن وضعه في الجلاية.
شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.
اكتشف آلاف الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer الخاص بك. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل عملية الطهو.**
لا مزيد من التخمين. راقب الطعام في أثناء طهوه حتى ترى متى يصبح جاهزًا!
طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.
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