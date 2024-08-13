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    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ‏4.2 لترات

    NA322/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    راقب الطهي، واستمتع بتنوع الأطباق والنكهات

    استمتع بأكثر من مجرد القلي مع 16 وظيفة للطهو، من الخَبز السريع إلى الطهو البطيء لساعات. وحضِّر وجبات منزلية لذيذة بخطوات بسيطة. ومن خلال النافذة الأنيقة، ستتابع كل الوجبات التي تحضِّرها حتى وصولها إلى درجة القرمشة والنضج المثالية.

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    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ‏4.2 لترات

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    راقب الطهي، واستمتع بتنوع الأطباق والنكهات

    استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بشكل متساوٍ في كل مرة

    • نافذة الطهو
    • تقنية RapidAir Plus
    • 16 وظيفة طهي في جهاز واحد
    • توفير الوقت والطاقة
    طهو سريع ومتساوٍ بفضل تقنية RapidAir Plus

    طهو سريع ومتساوٍ بفضل تقنية RapidAir Plus

    تقوم تقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع، بفضل تصميمهـا الذي يتخذ شكل نجم البحر الفريد، بتدوير الهواء الساخن حول الطعام ومن خلاله مع تدفق هواء أسرع، ما يضمن طهيه بشكل متساوٍ من الداخل والخارج من أجل تحضير وجبات منزلية لذيذة في وقت أقل بنسبة 30%*

    نافذة طهي أنيقة لمراقبة طعامك

    نافذة طهي أنيقة لمراقبة طعامك

    لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من التخمين. شاهد الطعام أثناء الطهو وتأكد من اكتماله إلى درجة الكمال. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطهو.

    استخراج الدهون وفصلها بفضل السلة المميزة

    استخراج الدهون وفصلها بفضل السلة المميزة

    يتساقط ما يصل إلى 40% من الدهون الزائدة للحصول على وجبات صحية ذات نكهة كاملة ***. تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون التي يتم جمعها في المقلاة أثناء الطهو.

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة خصوصًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.****

    تجاوز القلي بالهواء لاكتشاف 16 طريقة للطهو في متناول يديك

    تجاوز القلي بالهواء لاكتشاف 16 طريقة للطهو في متناول يديك

    اختر من بين 16 وظيفة طهو تبدأ من الخبز والشوي وحتى إذابة التجميد وإعادة التسخين. كما تصل الإعدادات إلى 40 درجة مئوية وحتى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.

    سعة 4.2 لترات للوجبات الكاملة

    سعة 4.2 لترات للوجبات الكاملة

    سعة كافية لجميع وجبات عائلتك. يسع الجهاز ما يصل إلى 800 جرام من الخضراوات أو 6 أوراك من الدجاج أو 4 قطع من سمك السالمون أو 5 كعكات.

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس وسهلة الاستخدام تحتوي على 12 إعدادًا مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمدة، البطاطس المقلية الطازجة، أجنحة الدجاج، اللحم، السمك، الإفطار، الخضراوات، الكعك، الأطعمة النباتية، الفواكه المجففة، الحفاظ على السخونة، وزر مفضل يمكّنك من حفظ الإعداد المسبق الخاص بك.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****

    تنظيف سهل

    تنظيف سهل

    تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.

    لا تساوم عن الذوق

    لا تساوم عن الذوق

    يجد 83% من مستهلكينا أن أفخاذ الدجاج المطبوخة في جهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips لها طعم أفضل من تلك المطبوخة في فرن.******

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1400
      الفولتية
      220-240
      التردد
      60
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدن
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      السعة
      4,2 لتر
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      نعم
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      12
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للفك
      نعم
      مؤقت
      نعم
      تحكم عن بُعد
      لا
      التقنية
      تقنية RapidAir Plus
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200 درجة مئوية
      الملحقات المرفقة 1
      غير متوفر
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة الشواء
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الخَبز
      الملحقات المتعلقة 3
      مجموعة الحفلات الصغيرة
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      397
      عرض المنتج
      286
      ارتفاع المنتج
      294
      وزن المنتج
      4,6 كجم
      أبعاد المنتج
      397x286x294 مم
      طول الحزمة
      357
      عرض الحزمة
      355
      ارتفاع الحزمة
      356
      وزن الحزمة
      6,1 كجم
      أبعاد الحزمة
      357x355x356 مم

    • متانة

      علبة
      عبوة مستدامة
      يدوي
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • *مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
    • ***ورك دجاج: دهون أقل بنسبة 40% مقارنة باللحم النيء
    • ****قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • *****النسب المئوية مبنية على قياسات المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب الدقيقة حسب المنتج.
    • ******اختبار MetrixLab مع 30 مستخدمًا حاليًا لجهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips، يوليو 2024
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