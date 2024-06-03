NA350/09
مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها
المقلاة الهوائية من Philips من السلسلة 3000 مزودة بسلتين، ما يضمن تجهيز طبقَين ساخنين في الوقت نفسه. استمتع بطهو لذيذ وصحي مع درج كبير للأطباق الرئيسية للعائلة بأكملها، ودرج صغير للأطباق الجانبية أو الفردية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا الحاصل على براءة اختراع على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فقط بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.
يأتي جهاز Airfryer بسلتين: سلة كبيرة مناسبة للأطباق الرئيسية والبطاطس المقلية والوجبات المفضلة لديك. استخدم السلة الأصغر لتحضير الأطباق الجانبية والخضار والوجبات الخفيفة.
قم بمزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه. واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.
اضبط السلال المزدوجة على نفس وقت الطهي ودرجة الحرارة بلمسة زر.
أفضل جهاز Airfryer بسلة مزدوجة مع وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك في تطبيق HomeID الذي يمنحك إرشادات مفصلة والمئات من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها باستخدام إعدادات محددة في جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة.
وداعًا للتحقق من الطعام بين الحين والآخر أو تخمين درجة الحرارة. من خلال شاشة اللمس، يعرض جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة درجات حرارة ومواقيت مسبقة الضبط للبطاطس المقلية الطازجة والبطاطس المجمدة والدجاج واللحوم والخضراوات والأسماك والكعك ووظيفة إعادة التسخين.
يمكنك الآن تحضير طعام لذيذ من دون الشعور بالذنب ومن دون الحاجة إلى إضافة زيت تقريبًا للحصول على وجبات صحية من دون التأثير في المذاق.
يتميز جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة بأنه موفر للنقود، حيث يستهلك طاقة أقل بنسبة 70% من الفرن التقليدي**
سرعة لا مثيل لها. وفِّر وقتك وحضِّر الوجبات في دقائق معدودة فقط***
وداعًا للتنظيف بالفرك أو النقع. يمكنك توفير وقت التنظيف مع سلة جهاز Airfryer المزدوجة القابلة للغسل في الجلاية.
أفضل جهاز Airfryer بحجم عائلي. يمكنك طهي وجبة كاملة في السلة الكبيرة، حيث تتسع السلة الواحدة لما يصل إلى 1,5 كجم من كرنب بروكسل أو 1,5 كجم من الدجاج.
بلد المنشأ
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
وظائف الطهي
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.