وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية Rapid Air Plus

وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا الحاصل على براءة اختراع على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فقط بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.