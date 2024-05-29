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    السلسلة 1000 جهاز Airfryer من السلسلة 1000 سعة 6,2 لترات

    NA130/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    كل النكهات، من دون عناء

    مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. ما عليك سوى تحديد الوقت ودرجة الحرارة للاستمتاع بالأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية في أقل من 15 دقيقة.

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    السلسلة 1000 جهاز Airfryer من السلسلة 1000 سعة 6,2 لترات

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    كل النكهات، من دون عناء

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    • سهولة الاستخدام
    • توفير الوقت والطاقة
    • زيت أقل
    • الوقت ودرجة الحرارة قابلان للتعديل
    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يمكنك الآن تحضير طعام لذيذ من دون الشعور بالذنب ومن دون الحاجة إلى إضافة زيت تقريبًا للحصول على وجبات صحية من دون التأثير في المذاق.

    12 طريقة طهو في جهاز واحد عملي

    12 طريقة طهو في جهاز واحد عملي

    القلي بواسطة الهواء والخَبز والشوي والتحميص وأكثر من ذلك. يمكنك تعديل الوقت ودرجة الحرارة بسهولة للطهي بنحو 12 طريقة مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإذابة الجليد والتجفيف بسرعة.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    اكتشف الآلاف من الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل الطهو.**

    تنظيف سريع وسهل

    تنظيف سريع وسهل

    وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق والصينية اللذين يمكن وضعهما في الجلاية.

    سعة 6,2 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة السهلة التحضير

    سعة 6,2 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة السهلة التحضير

    إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في مقلاة سعة 6,2 لترات.

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1700 واط
      الفولتية
      220 - 240 فولت
      التردد
      60 Hz
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      السعة
      6.2 لترات
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      لا
      واجهة
      تماثلي
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      لا
      البرامج
      12
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للفك
      نعم
      مؤقت
      نعم
      تحكم عن بُعد
      لا
      الاتصال بالإنترنت
      لا
      التقنية
      تقنية Rapid air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      لا
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      لا
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200 درجة مئوية
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة طهي بطبقتَين
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الشواء
      الملحقات المتعلقة 3
      مجموعة الفطور
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      2
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      غير متصل

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      309 مم
      عرض المنتج
      403 مم
      ارتفاع المنتج
      308 مم
      وزن المنتج
      4,05 كجم
      أبعاد المنتج
      309 × 403 × 308 مم
      طول الحزمة
      370 مم
      عرض الحزمة
      370 مم
      ارتفاع الحزمة
      335 مم
      وزن الحزمة
      5,35 كجم
      أبعاد الحزمة
      370×370×335 مم

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      يدوي
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • *مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **مسح أُجري على مستخدمي NutriU، مع 6000 مجيب، عام 2021.
    • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.
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