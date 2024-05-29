مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. ما عليك سوى تحديد الوقت ودرجة الحرارة للاستمتاع بالأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية في أقل من 15 دقيقة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 1000 جهاز Airfryer من السلسلة 1000 سعة 6,2 لترات
إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في مقلاة سعة 6,2 لترات.
توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***
طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir
طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.
*مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
**مسح أُجري على مستخدمي NutriU، مع 6000 مجيب، عام 2021.
***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.