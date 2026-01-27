وعاء حبوب قهوة مزدوج سعة 280 جرامًا للحفاظ عليها طازجة

انغمس في عالم من طرق تحضير القهوة المتنوعة مع وعاء حبوب القهوة المزدوج سعة 280 جرامًا والذي يحافظ عليها طازجة بفضل مانع تسرّب الرائحة الفعال. وارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك من خلال استكشاف أنواع مختلفة من الحبوب من التحميص الخفيف إلى الداكن في آنٍ واحد مع ضمان احتفاظ كل مشروب برائحته الغنية.