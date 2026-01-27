PSA3228/01
إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.
استمتع برائحة الإسبريسو الغنية الطازجة. واستكشف لذّة تحضيرها بنفسك باستخدام آلة الإسبريسو Philips Barista Brew، والمصممة لتتيح لعشاق القهوة الحقيقيين الارتقاء بمهاراتهم مع كل كوب.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انغمس في عالم من طرق تحضير القهوة المتنوعة مع وعاء حبوب القهوة المزدوج سعة 280 جرامًا والذي يحافظ عليها طازجة بفضل مانع تسرّب الرائحة الفعال. وارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك من خلال استكشاف أنواع مختلفة من الحبوب من التحميص الخفيف إلى الداكن في آنٍ واحد مع ضمان احتفاظ كل مشروب برائحته الغنية.
استمتع بالقهوة الغنية والكريمة التي تنساب مباشرةً داخل فنجانك خلال فلتر القهوة الاحترافي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 58 مم وسلال الفلتر أحادية ومزدوجة الجدار. ويتيح لك مقاس فلتر القهوة هذا تحضير قهوة إسبريسو جميلة ذهبية اللون مع كريمة رغوية برائحة فواحة، بينما يستخلص لك المشروب باتساق دقيق عبر قرص القهوة بفضل توزيع أوسع للمياه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستوعب جرعة أكبر من حبوب القهوة ليمنحك مشروبًا أغنى وأقوى.
استمتع بدقة متناهية في تحضير قهوتك بفضل مدك قهوة احترافي دقيق المعايرة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتصميمه المبتكر ذو الرأس المسطح يضمن دقة الضغط وتجانس سطح الدك واستواءه. ارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك بدقة وسهولة.
استمتع بمذاق القهوة الأمريكية الحقيقي بضغطة زر، ومخرج مياه ساخنة مدمج لتنويع مشروباتك.
تحول إلى فنان لاتيه محترف بسهولة! فمع إبريق الحليب المثالي بسعة 450 مل وعصا البخار القوية ستحصل على رغوة حليب مثالية ناعمة ودقيقة. ويساعدك شريط درجة الحرارة الذكي في تحقيق درجة الحرارة المثلى للحصول على ملمس مخملي لا يقاوم وللاستمتاع بقهوة فريدة من نوعها في كل مرة.
ارتقِ بمستوى روتين مشروب قهوتك بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل. وحقِّق الدك المثالي بثقة وراحة، بدون أي خطر على سطح العمل بفضل القاعدة المطاطية المدمجة في البورتافلتر.
يضمن نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) دقة درجة حرارة التخمير وثباتها. ويساعد نظام ما قبل النقع في منع تأثير التوجيه. ويتطلب الحصول على استخلاص متوازن التكامل الأمثل لكلا النظامين.
استكشف عالمًا من النكهات مع 15 إعدادًا دقيقًا لطحن حبوب القهوة (من فائق النعومة إلى الخشن) في مطحنة القهوة المخروطية المعدنية. وللحصول على نكهة إسبريسو مميزة، جرب إعداد طحن أدق مثل رقم 4 للحصول على نكهة غنية وكثيفة.
يمكنك ضغط المياه بدقة متناهية بفضل مقياس الضغط المدمج الذي يمكنك الاسترشاد به بخصوص حالة التخمير وينبهك عند الوصول إلى الضغط الأمثل.
أضف لمسة من الأناقة إلى طقوس قهوتك اليومية مع تصميمنا الأوروبي المذهل، فالماكينة تتميز بغلاف معدني متين يمزج بين جاذبية الشكل وعملية الوظائف، مع سطحه الأملس الذي يتميز بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
التوافق
متانة
بلد المنشأ
موفرة للطاقة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.