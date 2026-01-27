مصطلحات البحث

    Philips Barista Brew آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية

    PSA3228/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.

    استمتع برائحة الإسبريسو الغنية الطازجة. واستكشف لذّة تحضيرها بنفسك باستخدام آلة الإسبريسو Philips Barista Brew، والمصممة لتتيح لعشاق القهوة الحقيقيين الارتقاء بمهاراتهم مع كل كوب.

    Philips Barista Brew آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية

    إبداعك في تحضير القهوة. مع لمحات احترافية.

    استمتع بتحضير كل كوب من خلال إرشادات احترافية سهلة

    • وعاء لحبوب القهوة سعة 280 جرامًا
    • بورتافلتر من فولاذ مقاوم للصدأ 58 مم
    • مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة
    • زر القهوة الأميريكانو
    • إبريق حليب بحرارة مثالية سعة 450 مل
    وعاء حبوب قهوة مزدوج سعة 280 جرامًا للحفاظ عليها طازجة

    وعاء حبوب قهوة مزدوج سعة 280 جرامًا للحفاظ عليها طازجة

    انغمس في عالم من طرق تحضير القهوة المتنوعة مع وعاء حبوب القهوة المزدوج سعة 280 جرامًا والذي يحافظ عليها طازجة بفضل مانع تسرّب الرائحة الفعال. وارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك من خلال استكشاف أنواع مختلفة من الحبوب من التحميص الخفيف إلى الداكن في آنٍ واحد مع ضمان احتفاظ كل مشروب برائحته الغنية.

    بورتافلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 58 مم لتحضير قهوة إسبريسو احترافية

    بورتافلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 58 مم لتحضير قهوة إسبريسو احترافية

    استمتع بالقهوة الغنية والكريمة التي تنساب مباشرةً داخل فنجانك خلال فلتر القهوة الاحترافي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 58 مم وسلال الفلتر أحادية ومزدوجة الجدار. ويتيح لك مقاس فلتر القهوة هذا تحضير قهوة إسبريسو جميلة ذهبية اللون مع كريمة رغوية برائحة فواحة، بينما يستخلص لك المشروب باتساق دقيق عبر قرص القهوة بفضل توزيع أوسع للمياه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستوعب جرعة أكبر من حبوب القهوة ليمنحك مشروبًا أغنى وأقوى.

    مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة لتسوية حبوب القهوة

    مدك قهوة دقيق المعايرة عالي الجودة لتسوية حبوب القهوة

    استمتع بدقة متناهية في تحضير قهوتك بفضل مدك قهوة احترافي دقيق المعايرة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتصميمه المبتكر ذو الرأس المسطح يضمن دقة الضغط وتجانس سطح الدك واستواءه. ارتقِ بمهارتك في تحضير قهوتك بدقة وسهولة.

    استمتع بقهوتك الأمريكية الأصيلة بلمسة زر واحدة

    استمتع بقهوتك الأمريكية الأصيلة بلمسة زر واحدة

    استمتع بمذاق القهوة الأمريكية الحقيقي بضغطة زر، ومخرج مياه ساخنة مدمج لتنويع مشروباتك.

    إبريق حليب بدرجة الحرارة المثالية وعصا بخار قوية

    إبريق حليب بدرجة الحرارة المثالية وعصا بخار قوية

    تحول إلى فنان لاتيه محترف بسهولة! فمع إبريق الحليب المثالي بسعة 450 مل وعصا البخار القوية ستحصل على رغوة حليب مثالية ناعمة ودقيقة. ويساعدك شريط درجة الحرارة الذكي في تحقيق درجة الحرارة المثلى للحصول على ملمس مخملي لا يقاوم وللاستمتاع بقهوة فريدة من نوعها في كل مرة.

    دك حبوب القهوة بأمان بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل

    دك حبوب القهوة بأمان بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل

    ارتقِ بمستوى روتين مشروب قهوتك بفضل نظام الدك الآمن على سطح العمل. وحقِّق الدك المثالي بثقة وراحة، بدون أي خطر على سطح العمل بفضل القاعدة المطاطية المدمجة في البورتافلتر.

    نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) ونظام ما قبل النقع

    نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) ونظام ما قبل النقع

    يضمن نظام التحكم في درجة الحرارة (PID) دقة درجة حرارة التخمير وثباتها. ويساعد نظام ما قبل النقع في منع تأثير التوجيه. ويتطلب الحصول على استخلاص متوازن التكامل الأمثل لكلا النظامين.

    مطحنة مخروطية معدنية مزودة بـ 15 إعدادًا للطحن

    مطحنة مخروطية معدنية مزودة بـ 15 إعدادًا للطحن

    استكشف عالمًا من النكهات مع 15 إعدادًا دقيقًا لطحن حبوب القهوة (من فائق النعومة إلى الخشن) في مطحنة القهوة المخروطية المعدنية. وللحصول على نكهة إسبريسو مميزة، جرب إعداد طحن أدق مثل رقم 4 للحصول على نكهة غنية وكثيفة.

    مقياس ضغط لاستخلاص القهوة بدقة

    مقياس ضغط لاستخلاص القهوة بدقة

    يمكنك ضغط المياه بدقة متناهية بفضل مقياس الضغط المدمج الذي يمكنك الاسترشاد به بخصوص حالة التخمير وينبهك عند الوصول إلى الضغط الأمثل.

    تصميم أوروبي بغلاف معدني بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع

    تصميم أوروبي بغلاف معدني بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع

    أضف لمسة من الأناقة إلى طقوس قهوتك اليومية مع تصميمنا الأوروبي المذهل، فالماكينة تتميز بغلاف معدني متين يمزج بين جاذبية الشكل وعملية الوظائف، مع سطحه الأملس الذي يتميز بطلاء مضاد للبقع وبصمات الأصابع.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      تحكم كامل
      نوع المنتج
      آلة تحضير الإسبريسو نصف الأوتوماتيكية
      مادة فلتر القهوة
      معدنية
      المشروبات
      الأميريكانو، الإسبريسو بجرعة مفردة وجرعة مزدوجة، رغوة الحليب، المياه الساخنة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      4
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      15
      سعة حاوية الحبوب
      280 غ
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      حاوية الحليب
      450 مل (إبريق الحليب)
      سعة خزان المياه
      2,3 لتر
      ملفات التعريف
      لا
      المادة الأساسية
      معدنية
      التقنية
      نظام تحكم بدرجة الحرارة باستخدام مبدأ التكامل التناسبي والتفاضلي (PID)
      واجهة
      لوحة تحكم مع الأزرار
      الكفالة
      2 عاماً
      إمكانية الاتصال
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1350 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      334 مم
      عرض المنتج
      320 مم
      ارتفاع المنتج
      439 مم
      وزن المنتج
      8,6 كجم
      طول الحزمة
      420 مم
      عرض الحزمة
      380 مم
      ارتفاع الحزمة
      502 مم
      وزن الحزمة
      12,4 كجم

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      فلتر القهوة
      الملحقات المرفقة 2
      سلال الفلتر الأحادية والمزدوجة الجدار/ كوب واحد وكوبان
      الملحقات المرفقة 3
      مكبس القهوة دقيق المعايرة
      الملحقات المرفقة 4
      حلقة مسحوق القهوة
      الملحقات المتعلقة 1
      أقراص إزالة زيت القهوة
      الملحقات المتعلقة 2
      عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبريسو
      الملحقات المتعلقة 3
      حامل الإسبريسو

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0,45 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال الأوتوماتيكي إلى وضع االاستعداد
      30 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

