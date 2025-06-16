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  • جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه
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    ‎1000 Series جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

    NA150/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه

    يمكنك التبديل بسهولة من سلّتين إلى صينية واحدة كبيرة باستخدام المقسّم القابل للفصل. يمكنك طهي أي شيء بدءًا من وجبة ذات مكونين إلى وجبة شواء كبيرة ومقرمشة وطرية دائمًا بفضل تقنية RapidAir التي نقدّمها.

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    ‎1000 Series جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

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    جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه

    اطهِ وجبة كبيرة واحدة، أو وجبتين في نفس الوقت

    • مقرمش وطري، مع دهون أقل لغاية 90%
    • انتقال سلس من سلّتَين إلى صينية كبيرة
    • تصميم درج مريح وموفّر للمساحة
    مقرمش وطري، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% من الدهون*

    مقرمش وطري، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% من الدهون*

    تستخدم تقنية RapidAir ذات التصميم الفريد على شكل نجمة تدفق الهواء السريع الساخن للحصول على وجبات خفيفة وأطباق جانبية لذيذة ومقرمشة وطرية.

    اختر من بين سلّتين أو صينية خبز واحدة كبيرة

    اختر من بين سلّتين أو صينية خبز واحدة كبيرة

    قم بإزالة المقسم لدمج سلتين سعة 3.55 لترات في صينية خبز واسعة سعة 7.1 لترات. تتسع حتى 900 جرام من البطاطس المقلية أو 1200 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك دجاج. بدلاً من ذلك، استخدم السلة الكبيرة لطهي دجاجتين كاملتين بوزن 1 كجم.

    تصميم مريح يوفر المساحة ويضمن التعامل الآمن والسهل مع الدرج.

    تصميم مريح يوفر المساحة ويضمن التعامل الآمن والسهل مع الدرج.

    يوفر جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة صغير الحجم الذي نقدّمه مساحة بنسبة 40%.** يتضمن الدرج مقبضَين أفقيَين قويَين لإمساك آمن ومريح حتى عندما يكون ممتلئًا.

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer عبر تطبيق HomeID.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer عبر تطبيق HomeID.

    اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.

    أعد تسخين الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    أعد تسخين الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    عشاء الأمس على الغداء؟ بالتأكيد. تتيح لك وظيفة إعادة التسخين الاستمتاع بوجبة ساخنة في دقائق، من دون الحاجة إلى الميكروويف.

    مع 6 إعدادات مسبقة و10 طرق للطهي، لا يوجد شيء خارج القائمة

    مع 6 إعدادات مسبقة و10 طرق للطهي، لا يوجد شيء خارج القائمة

    اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي العشر: إعادة التسخين والخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 75% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***

    تنظيف سهل

    تنظيف سهل

    تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      اللون
      أسود
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2450 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      60 Hz
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      السعة
      7 لترات
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      لا
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      8
      عدد السلال
      2
      سلة قابلة للإزالة
      نعم
      تحكم عن بُعد
      لا
      التقنية
      تقنية RapidAir Plus
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200 درجة مئوية
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مزدوجة
      إمكانية الاتصال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      295
      عرض المنتج
      437
      ارتفاع المنتج
      301
      وزن المنتج
      5,76 كجم
      أبعاد المنتج
      295 × 437 × 301 مم
      طول الحزمة
      330
      عرض الحزمة
      470
      ارتفاع الحزمة
      335
      وزن الحزمة
      7,37 كجم
      أبعاد الحزمة
      330 × 470 × 335 مم

    • متانة

      تخزين
      عبوة مستدامة
      يدوي
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    Badge-D2C

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