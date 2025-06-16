هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه
اطهِ وجبة كبيرة واحدة، أو وجبتين في نفس الوقت
مقرمش وطري، مع دهون أقل لغاية 90%
انتقال سلس من سلّتَين إلى صينية كبيرة
تصميم درج مريح وموفّر للمساحة
مقرمش وطري، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% من الدهون*
تستخدم تقنية RapidAir ذات التصميم الفريد على شكل نجمة تدفق الهواء السريع الساخن للحصول على وجبات خفيفة وأطباق جانبية لذيذة ومقرمشة وطرية.
اختر من بين سلّتين أو صينية خبز واحدة كبيرة
قم بإزالة المقسم لدمج سلتين سعة 3.55 لترات في صينية خبز واسعة سعة 7.1 لترات. تتسع حتى 900 جرام من البطاطس المقلية أو 1200 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك دجاج. بدلاً من ذلك، استخدم السلة الكبيرة لطهي دجاجتين كاملتين بوزن 1 كجم.
تصميم مريح يوفر المساحة ويضمن التعامل الآمن والسهل مع الدرج.
يوفر جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة صغير الحجم الذي نقدّمه مساحة بنسبة 40%.** يتضمن الدرج مقبضَين أفقيَين قويَين لإمساك آمن ومريح حتى عندما يكون ممتلئًا.
اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا
مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.
وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer عبر تطبيق HomeID.
اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.
أعد تسخين الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير
عشاء الأمس على الغداء؟ بالتأكيد. تتيح لك وظيفة إعادة التسخين الاستمتاع بوجبة ساخنة في دقائق، من دون الحاجة إلى الميكروويف.
مع 6 إعدادات مسبقة و10 طرق للطهي، لا يوجد شيء خارج القائمة
اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي العشر: إعادة التسخين والخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.
توفير الوقت والطاقة
يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 75% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***
تنظيف سهل
تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.