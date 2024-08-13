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    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ‏6.2 لترات

    NA332/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شاهد التقلّب، واستمتع بالتنوع

    لا تقتصر مزايا القلي بالهواء على الخبز السريع فحسب، بل تضم 16 وظيفة لتمتد إلى ساعات الطهي الطويلة في وعاء واحد. فيمكنك الاستمتاع بوجبات منزلية لذيذة ومتكاملة على بُعد خطوات قليلة وسهلة التحضير بفضل نافذة أنيقة مصممة لمتابعة توقيت وصول كل شيء إلى درجة القرمشة والنضج المثالية.

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    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ‏6.2 لترات

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    شاهد التقلّب، واستمتع بالتنوع

    استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بشكل متساوٍ في كل مرة

    • نافذة الطهو
    • تقنية RapidAir Plus
    • 16 وظيفة طهي في جهاز واحد
    • توفير الوقت والطاقة
    طهو سريع ومتساوٍ بفضل تقنية RapidAir Plus

    طهو سريع ومتساوٍ بفضل تقنية RapidAir Plus

    استمتع بطعام لذيذ مع نسبة أقل من الدهون تصل إلى 90%*. وتقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع مع تصميم فريد على شكل نجمة تعمل على تدوير الهواء الساخن حول الطعام وخلاله بمعدل انسياب هواء أسرع، ما يضمن طهوًا متساويًا من الداخل والخارج للحصول على وجبات منزلية لذيذة.

    نافذة طهي أنيقة لمراقبة طعامك

    نافذة طهي أنيقة لمراقبة طعامك

    لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من التخمين. شاهد الطعام أثناء الطهو وتأكد من اكتماله إلى درجة الكمال. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطهو.

    استخراج الدهون وفصلها بفضل السلة المميزة

    استخراج الدهون وفصلها بفضل السلة المميزة

    يتساقط ما يصل إلى 40% من الدهون الزائدة للحصول على وجبات صحية ذات نكهة كاملة ***. تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون التي يتم جمعها في المقلاة أثناء الطهو.

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة خصوصًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.****

    تجاوز القلي بالهواء لاكتشاف 16 طريقة للطهو في متناول يديك

    تجاوز القلي بالهواء لاكتشاف 16 طريقة للطهو في متناول يديك

    اختر من بين 16 وظيفة طهو تبدأ من الخبز والشوي وحتى إذابة التجميد وإعادة التسخين. كما تصل الإعدادات إلى 40 درجة مئوية وحتى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.

    سعة 6.2 لترات لوجبات الأسرة الكاملة

    سعة 6.2 لترات لوجبات الأسرة الكاملة

    سعة كافية لجميع وجبات عائلتك. يسع الجهاز ما يصل إلى 1000 جرام من الخضراوات أو 8 أوراك من الدجاج أو 5 قطع من سمك السالمون أو 7 كعكات.

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس وسهلة الاستخدام تحتوي على 12 إعدادًا مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمدة، البطاطس المقلية الطازجة، أجنحة الدجاج، اللحم، السمك، الإفطار، الخضراوات، الكعك، الأطعمة النباتية، الفواكه المجففة، الحفاظ على السخونة، وزر مفضل يمكّنك من حفظ الإعداد المسبق الخاص بك.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****

    تنظيف سهل

    تنظيف سهل

    تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.

    لا تساوم عن الذوق

    لا تساوم عن الذوق

    يجد 83% من مستهلكينا أن أفخاذ الدجاج المطبوخة في جهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips لها طعم أفضل من تلك المطبوخة في فرن.******

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9920، ‏HD9945، ‏HD9946، ‏HD9921

    • المواصفات التقنية

      السعة
      6.2 لترات
      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1700  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      60  Hz
      واجهة
      رقمية
      شاشة LED
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      388×386×366  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      436×324×303  mm
      وزن المنتج
      5.6  kg
      الوزن (مع التغليف)
      7.2  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • المحافظة على السخونة
      • إزالة الدهون
      • HomeID
      • قابلة للغسل في الجلاية
      التقنية
      تقنية RapidAir Plus
      نطاق درجات الحرارة
      40-200 درجة مئوية
      النطاق الزمني
      0-24 ساعة
      الإعدادات المسبقة
      12 إعدادًا مسبقًا
      وظائف الطهي
      القلي، التحميص، الشواء، الخَبز، الطهي في وعاء واحد، التحمير، القلي سطحي، طهي المأكولات المثلّجة، إعادة التسخين، إذابة الثلج، التجفيف، التحميص، إبقاء الطعام دافئًا، اليخنات، التخمير، المربى

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود

    • الخدمة

      الكفالة
      2 years

    • الاستدامة

      التّعبئة
      عبوة مستدامة
      الدليل
      دليل المستخدم قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • *مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
    • *** ورك دجاج: أقل من 40% دهون مقارنة بالخام
    • ****قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • *****النسب المئوية مبنية على قياسات المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب الدقيقة حسب المنتج.
    • ******اختبار MetrixLab مع 30 مستخدمًا حاليًا لجهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips، يوليو 2024
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