تقنية Rapid CombiAir للتلذذ بمزيد من النكهات والتنوع

"استمتع بطعام لذيذ تبلغ نسبة الدهون المضافة فيه أقل بما يصل إلى 99%.* تقوم تقنية Rapid CombiAir الحاصلة على براءة اختراع بفضل تصميمها الفريد المشابه لشكل النجمة باستخدام أسرع تدفق هواء مزدوج ديناميكي لدينا يدور حول الطعام وعبره، ما يضمن طهوًا متساويًا وقوامًا مثاليًا من الداخل والخارج للحصول على مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة في وقت أقل بنسبة 40%**. "