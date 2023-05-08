HD9880/91
تجربة طهي مميزة في كل مرة.
لا تتعب نفسك بالتفكير. احصل على نتائج مثالية بفضل تقنية Rapid CombiAir وميزان حرارة الطعام المضمن. احفظ وصفاتك المفضلة في تطبيق HomeID واطبخ وجبتك بشكل أسرع بلمسة زر بفضل برامج الطهي التلقائي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
"استمتع بطعام لذيذ تبلغ نسبة الدهون المضافة فيه أقل بما يصل إلى 99%.* تقوم تقنية Rapid CombiAir الحاصلة على براءة اختراع بفضل تصميمها الفريد المشابه لشكل النجمة باستخدام أسرع تدفق هواء مزدوج ديناميكي لدينا يدور حول الطعام وعبره، ما يضمن طهوًا متساويًا وقوامًا مثاليًا من الداخل والخارج للحصول على مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة في وقت أقل بنسبة 40%**. "
احصل على الإرشادات خلال عملية الطهي بأكملها. فبرامج الطهي التلقائي الجديدة التي ابتكرناها تخفف من عناء الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك. ما عليك سوى اختيار المكونات وترك الباقي لجهاز Airfryer Combi.
اطبخ شرائح اللحم وغيرها من البروتينات بالطريقة التي تُفضلها تمامًا، من الأقل نضجًا إلى الناضج بالكامل. يمنحك ميزان حرارة الطعام المضمن تحكمًا تامًا لتضفي على طعامك لمسة شخصية.
حدّد، وعيّن، واسترخِ. اختر وصفة من تطبيق HomeID وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب تقدم تحضير وجبتك من دون التحرك من أريكتك. ثمة أكثر من 10000 وصفة لذيذة مصممة تحديدًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة. ***
يوفر التصميم الرفيع والشاشة السهلة الاستخدام المزودة بشاشة عرض TFT إرشادات بصرية إضافية مفصلة تساعدك أثناء الطهي ونصائح تتعلق بالصيانة وغيرها.
جهاز واحد يضم 22وظيفة طهي، من القلي إلى الشواء والتحميص والخَبز والطبخ على نار هادئة والطهي البطيء والتسخين والتجفيف وإذابة الثلج وغيرها!
إنه أكبر جهاز Airfryer بسلة مفردة لدينا حتى الآن. بفضل سعته التي تبلغ 8,3 لترات، يمكنك أن تطهي بسهولة لما يصل إلى 7 أشخاص. إنه جهاز مثالي للوجبات العائلية وتجمعات الأصدقاء وتحضير الوجبات. فهو يتسع لدجاجة كاملة وزنها 2,2 كجم أو 2 كجم من البطاطس المقلية.****
وفّر الوقت والطاقة. يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****
لم نسهّل عملية الطبخ فحسب، بل حسّنا أيضًا عملية التنظيف بتصميم جديد. يكفي القيام بحركة واحدة فقط لمسح الجزء الداخلي من دون عناء لتوفير الوقت والجهد في التنظيف. يمكن تنظيف كل الأجزاء في الجلاية.
بلد المنشأ
بلد المنشأ
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
متانة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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