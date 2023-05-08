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  • تجربة طهي مميزة في كل مرة. تجربة طهي مميزة في كل مرة. تجربة طهي مميزة في كل مرة.

    السلسلة 7000 جهاز Airfryer Combi سعة 8,3 لترات وميزان حرارة طعام

    HD9880/91

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تجربة طهي مميزة في كل مرة.

    لا تتعب نفسك بالتفكير. احصل على نتائج مثالية بفضل تقنية Rapid CombiAir وميزان حرارة الطعام المضمن. احفظ وصفاتك المفضلة في تطبيق HomeID واطبخ وجبتك بشكل أسرع بلمسة زر بفضل برامج الطهي التلقائي.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 7000 جهاز Airfryer Combi سعة 8,3 لترات وميزان حرارة طعام

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    مراجعة كل Airfryer

    تجربة طهي مميزة في كل مرة.

    جهاز رائع، سهل التشغيل بنتائج مثالية.

    • تقنية Rapid CombiAir
    • برامج الطهي التلقائي
    • 22 وظيفة طهي في جهاز واحد
    • متوافق مع تطبيق HomeID
    • ميزان حرارة للطعام
    تقنية Rapid CombiAir للتلذذ بمزيد من النكهات والتنوع

    تقنية Rapid CombiAir للتلذذ بمزيد من النكهات والتنوع

    "استمتع بطعام لذيذ تبلغ نسبة الدهون المضافة فيه أقل بما يصل إلى 99%.* تقوم تقنية Rapid CombiAir الحاصلة على براءة اختراع بفضل تصميمها الفريد المشابه لشكل النجمة باستخدام أسرع تدفق هواء مزدوج ديناميكي لدينا يدور حول الطعام وعبره، ما يضمن طهوًا متساويًا وقوامًا مثاليًا من الداخل والخارج للحصول على مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة في وقت أقل بنسبة 40%**. "

    تزودك برامج الطهي التلقائي بالإرشادات للحصول على أفضل النتائج

    تزودك برامج الطهي التلقائي بالإرشادات للحصول على أفضل النتائج

    احصل على الإرشادات خلال عملية الطهي بأكملها. فبرامج الطهي التلقائي الجديدة التي ابتكرناها تخفف من عناء الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك. ما عليك سوى اختيار المكونات وترك الباقي لجهاز Airfryer Combi.

    يمنح ميزان حرارة الطعام وجباتك المفضلة الطعم المثالي بكل سهولة

    يمنح ميزان حرارة الطعام وجباتك المفضلة الطعم المثالي بكل سهولة

    اطبخ شرائح اللحم وغيرها من البروتينات بالطريقة التي تُفضلها تمامًا، من الأقل نضجًا إلى الناضج بالكامل. يمنحك ميزان حرارة الطعام المضمن تحكمًا تامًا لتضفي على طعامك لمسة شخصية.

    يتذكر تطبيق HomeID تفضيلاتك ويشجعك على تناول الوجبات الصحية

    يتذكر تطبيق HomeID تفضيلاتك ويشجعك على تناول الوجبات الصحية

    حدّد، وعيّن، واسترخِ. اختر وصفة من تطبيق HomeID وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب تقدم تحضير وجبتك من دون التحرك من أريكتك. ثمة أكثر من 10000 وصفة لذيذة مصممة تحديدًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة. ***

    شاشة سهلة الاستخدام من المرة الأولى

    شاشة سهلة الاستخدام من المرة الأولى

    يوفر التصميم الرفيع والشاشة السهلة الاستخدام المزودة بشاشة عرض TFT إرشادات بصرية إضافية مفصلة تساعدك أثناء الطهي ونصائح تتعلق بالصيانة وغيرها.

    حضّر المزيد من الطعام باستخدام مجموعة متنوعة من وظائف الطهي

    حضّر المزيد من الطعام باستخدام مجموعة متنوعة من وظائف الطهي

    جهاز واحد يضم 22وظيفة طهي، من القلي إلى الشواء والتحميص والخَبز والطبخ على نار هادئة والطهي البطيء والتسخين والتجفيف وإذابة الثلج وغيرها!

    بسعة تبلغ 8,3 لترات، يُعد مثاليًا لتحضير الوجبات الكبيرة للعائلات والمجموعات

    بسعة تبلغ 8,3 لترات، يُعد مثاليًا لتحضير الوجبات الكبيرة للعائلات والمجموعات

    إنه أكبر جهاز Airfryer بسلة مفردة لدينا حتى الآن. بفضل سعته التي تبلغ 8,3 لترات، يمكنك أن تطهي بسهولة لما يصل إلى 7 أشخاص. إنه جهاز مثالي للوجبات العائلية وتجمعات الأصدقاء وتحضير الوجبات. فهو يتسع لدجاجة كاملة وزنها 2,2 كجم أو 2 كجم من البطاطس المقلية.****

    وفّر استهلاك الطاقة لغاية 70% عن طريق الطهي بشكل أسرع بنسبة 50%

    وفّر استهلاك الطاقة لغاية 70% عن طريق الطهي بشكل أسرع بنسبة 50%

    وفّر الوقت والطاقة. يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****

    قابل للغسل في الجلاية بفضل تصميمه المحسّن

    قابل للغسل في الجلاية بفضل تصميمه المحسّن

    لم نسهّل عملية الطبخ فحسب، بل حسّنا أيضًا عملية التنظيف بتصميم جديد. يكفي القيام بحركة واحدة فقط لمسح الجزء الداخلي من دون عناء لتوفير الوقت والجهد في التنظيف. يمكن تنظيف كل الأجزاء في الجلاية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      60 Hz
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا
      نطاق درجة الحرارة
      40-200 درجة مئوية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      فولاذ مقاوم للصدأ
      السعة
      8,3 لترات (2 كجم)
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      لا
      واجهة
      شاشة عرض (TFT) الرقمية
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      برامج الطهي التلقائي (أكثر من 80)
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للإزالة
      نعم
      موقت
      180 دقيقة
      تحكم عن بُعد
      نعم
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      التقنية
      تقنية
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200 درجة مئوية
      الملحقات المرفقة 1
      ميزان حرارة للطعام
      الملحقات المتعلقة 1
      HD9920
      الملحقات المتعلقة 2
      HD9921
      الملحقات المتعلقة 3
      HD9956
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      نعم
      الملحقات ذات الصلة 4
      HD9916
      الملحقات ذات الصلة 5
      HD9960
      الملحقات ذات الصلة 6
      HD9963

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      335 مم
      عرض المنتج
      337 مم
      ارتفاع المنتج
      443 مم
      وزن المنتج
      9,4 كجم
      أبعاد المنتج
      335 × 357 × 443 مم (طول × عرض × ارتفاع)
      طول الحزمة
      480 مم
      عرض الحزمة
      380 مم
      ارتفاع الحزمة
      430 مم
      وزن الحزمة
      11 كجم
      أبعاد الحزمة
      481 × 381 × 429 مم (طول × عرض × ارتفاع)

    • متانة

      علبة
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
      يدوي
      دليل المستخدم قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      60  Hz
      شاشة TFT
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      9,4  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الطول×العمق)
      335×351×443 مم

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • شاشة LED
      • التحكم بالوقت
      • تقنية Rapid CombiAir
      • المحافظة على السخونة
      • اتصال Wifi
      طرق الطهي
      • القلي
      • التحميص
      • الشوي
      • الخَبز
      • الطهي في وعاء واحد
      • التحمير
      • القلي السطحي
      • طهي المأكولات المثلّجة
      • التسخين
      • إذابة الجليد
      • المحافظة على السخونة
      • التجفيف
      • التحميص
      • تحضير اليخنة
      • التخمير
      • المربى
      • الطهو البطيء
      • القلي ثم الطهو ببطء
      • طعام سريع التجهيز
      • الخبز بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي
      • التحمير بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي
      • الشوي بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود
      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

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    • *طهو 1 كجم من البطاطس المقلية باستخدام ملعقة كبيرة واحدة من الزيت مقارنة بالمقلاة التقليدية مع 2 لترات
    • **مقارنة بأجهزة airfryers من Philips بتقنية الـ RapidAir
    • ***قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • **** تشير سعة 2 كجم إلى القدرة الاستيعابية المخصصة للقلي لكل من البطاطس المجمدة والدجاج والخضروات والمشويات، بينما تشير سعة 8,3 لترات إلى الحجم الإجمالي للوعاء
    • ***استنادًا إلى اختبارات المختبر الداخلية؛ يستلزم طهي دجاجة واحدة ضبط الحرارة على 160 درجة مئوية (من دون تسخين مسبق)، ويستلزم طهي فيليه سمك السلمون ضبط الحرارة على 200 درجة مئوية (من دون تسخين مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.
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