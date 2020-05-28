2. املأي الخزان بالمياه حتى مستوى MAX (الحدّ الأقصى) وأفصلي الوحدة عن مصدر الطاقة عندما ينطفئ الضوء. أمسكي المكواة فوق المغسلة واعمدي إلى تنشيط وظيفة CALC CLEAN (يختلف ذلك وفقًا للطراز. راجعي الصور لمعرفة الأنواع المختلفة)

3. هزّي المكواة. سيخرج كل من المياه المغلية والبخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.

