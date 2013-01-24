تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من قلي المأكولات بواسطة الهواء لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطريّ من الداخل. كل هذا بنسبة دهون أقل تصل إلى 80%.

كيف يعمل المنتج؟

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من تحضير الطعام بواسطة الهواء فقط. فبفضل المزيج الفريد بين الهواء الساخن الذي يدور بسرعة ودقة والتوازن الأمثل بين درجات الحرارة ومكوّن الشوي، تسمح لك بقلي كل أنواع الطعام اللذيذ أو تحميصه أو خبزه أو شويه. ولأنك تستخدمين الهواء فقط للقلي، فهي أكثر أمانًا بكثير وتريحك أنت وأفراد عائلتك من رائحة الزيت المحروق مقارنةً بمقلاة عادية. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تنظيف جهاز Airfryer بفضل القطع التي يمكن غسلها بأمان في الجلاية!

* مقارنةً بالطعام المقلي الذي تم تحضيره باستخدام مقلاة تقليدية من Philips.