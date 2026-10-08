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NA320/00
راقب الطهي، واستمتع بتنوع الأطباق والنكهات
استمتع بأكثر من مجرد القلي مع 16 طهي متنوعة، من الخَبز السريع إلى الطهي البطيء لساعات طويلة. حضِّر وجبات منزلية شهية بخطوات بسيطة. ومن خلال النافذة الأنيقة، يمكنك متابعة الطعام أثناء الطهي والتأكد من أنه أصبح جاهزًا بإتقان، مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل.
العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم[disclaimer:1]
نافذة الطهي
تقنية RapidAir Plus
16 وظيفة طهي في جهاز واحد
توفير الوقت والطاقة
تقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع، والمزوّدة بتصميم نجمي فريد، تُدوّر الهواء الساخن حول الطعام ومن خلاله بتدفق هواء أسرع، مما يضمن طهيًا متساويًا من الداخل والخارج لتحضير وجبات منزلية شهية في وقت أقل بنسبة 30%*.
ودّع التخمين أثناء الطهي. راقب طعامك أثناء تحضيره وتأكد من وصوله إلى القوام المثالي. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطي.
يجد 83% من مستهلكينا أن أفخاذ الدجاج المطبوخة في جهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips لها طعم أفضل من تلك المطبوخة في فرن.******
المراجعات
مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
ورك دجاج: دهون أقل بنسبة 40% مقارنة باللحم النيء
قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
النسب المئوية مبنية على قياسات المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب الدقيقة حسب المنتج.
اختبار MetrixLab مع 30 مستخدمًا حاليًا لجهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips، يوليو 2024