راقب الطهي، واستمتع بتنوع الأطباق والنكهات

استمتع بأكثر من مجرد القلي مع 16 طهي متنوعة، من الخَبز السريع إلى الطهي البطيء لساعات طويلة. حضِّر وجبات منزلية شهية بخطوات بسيطة. ومن خلال النافذة الأنيقة، يمكنك متابعة الطعام أثناء الطهي والتأكد من أنه أصبح جاهزًا بإتقان، مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل.