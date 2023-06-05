من أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية، إلى أولئك الذين هم وراء الكواليس. الأبطال هم أناس عاديون في أوقات غير عادية. من يجمعنا عندما تفرقنا الحياة. وعندما يساعد الأبطال العالم، فنحن معهم. لأننا معًا نجعل الحياة أفضل.