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فرشاة أسنان كهربائية مع تقنية SenseIQ
شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق
الأجهزة المنزلية المبتكرة
آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل
من أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية، إلى أولئك الذين هم وراء الكواليس. الأبطال هم أناس عاديون في أوقات غير عادية. من يجمعنا عندما تفرقنا الحياة. وعندما يساعد الأبطال العالم، فنحن معهم. لأننا معًا نجعل الحياة أفضل.
مسرّح الشعر بالهواء
الكي بطريقة مبتكرة
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية
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