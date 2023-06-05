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مكاوي البخار المضغوطة من سلسلة Philips Perfect Care 8000 و9000 وElite
آلات متكاملة لجميع احتياجاتك.

Multigroom series 7000

آلات متكاملة لجميع احتياجاتك.

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روبوت التكنيس والمسح HomeRun من السلسلة 7000 Aqua من فيليبس

روبوت التكنيس والمسح HomeRun من السلسلة 7000 Aqua من فيليبس

تنظيف جاف ورطب عميق ويومي من دون عناء

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معك في كل خطوة

منتجات الأطفال

معك في كل خطوة

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الصحة في المنزل

تسوق منتاجتنا

Sonicare 9900 Prestige 

فرشاة أسنان كهربائية مع تقنية SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige 

Heated straightening brush

شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق

Heated straightening brush

أجهزة Airfryer من فيليبس

الأجهزة المنزلية المبتكرة

أجهزة Airfryer من فيليبس

القهوة من فيليبس

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

القهوة من فيليبس
ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

Philips One by Sonicare

ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

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جهاز Airfryer Combi من فيليبس مع ميزان حرارة للطعام

جهاز Airfryer Combi من فيليبس مع ميزان حرارة للطعام

هذا هو الطبخ الذكي

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أبطال كل يوم

أبطال كل يوم

من أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية، إلى أولئك الذين هم وراء الكواليس. الأبطال هم أناس عاديون في أوقات غير عادية. من يجمعنا عندما تفرقنا الحياة. وعندما يساعد الأبطال العالم، فنحن معهم. لأننا معًا نجعل الحياة أفضل.

الابتكارات

مجموعة جديدة من منتجاتنا

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