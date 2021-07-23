SCF099/20
ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية
تم تصميم لهّاية Soothie من Philips Avent لتتلاءم مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية؛ فلن يصطدم الوقاء القوّس وعلى شكل قلب بأنف طفلك الصغير. بالإضافة إلى ذلك، Soothie مصنوعة من السيليكون الطبي ويتم توزيعها في المستشفيات عبر أوروبا*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم الوقاء المقوّس وعلى شكل قلب لاتباع منحنيات وجه طفلك، وبالتالي لتوفير راحة قصوى من دون الاصطدام بأنفه الصغير.
تتميّز Soothie بتصميم متين ومؤلّف من قطعة واحدة، وهي مصنوعة بالكامل من السيليكون الطبي المرن. قام فريق الخبراء لدينا بابتكارها بشكل خاص لتتماشى مع متطلبات طفلك منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر
يتم توزيع مجموعة Soothie من Philips Avent في المستشفيات عبر كل أوروبا. يثق بها الأطباء والممرضون لقدرتها على تهدئة الأطفال الحديثي الولادة.
تدعم لهّاية Soothie النمو الطبيعي لفم طفلك. تتميّز حلمتها الملاءمة لأسنان الأطفال بشكل متناسق، وهي تتماشى مع حلق طفلك وأسنانه ولثته.
تتميّز اللهّاية بتصميم فريد لتتمكّني من وضع إصبعك داخل الحلمة. يسمح لك ذلك بتقوية الرابط مع طفلك، من خلال مساعدة في
بفضل التصميم الذي يمكن حمله بالإصبع، لت تنحبس قطرات المياه داخل الحلمة.
هل تعلمين أنه يمكن استخدام حقيبة السفر الخاصة بلهّاية Soothie كجهاز تعقيم؟ أضيفي القليل من المياه وضعيها في المايكروويف لنظافة إضافية*.
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