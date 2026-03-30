TAT3000BK/97
اضبط أجواءك، واستمتع بالراحة.
استمع بحرية مع سماعات أذن لاسلكية بالكامل أخف وزنًا، وأكثر راحة، وصوت غني ودافئ ودقيق. تستجيب خاصية إلغاء الضوضاء التكيفية مع محيطك، فيما يتيح لك وضعا Cafe وLounge الاستمتاع بموسيقاك في أجواء هادئة ومريحة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر لك أغطية رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس المميز ملاءمةً أخف وزنًا وأكثر راحة، مع عزل محكم لصوت أفضل. تتضمن ميزات Spatial Audio من Philips وضعَي Cafe وLounge، اللذين يجعلان موسيقاك تبدو كجزء من أجواء الخلفية: أمر مثالي للتركيز على مهمة ما في أثناء الاستماع.
تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.
يوفر Bluetooth® 6.0 اتصالاً سريعًا ومستقرًا، بينما يتيح لك دعم Auracast™ الاستماع إلى البث العام في أثناء سفرك. ويمكنك أيضًا الاتصال بجهازي Bluetooth® في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيقنا، بالإضافة إلى ذلك يسهل Microsoft Swift Pair عملية الاقتران لمستخدمي Windows.
تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من ستة ميكروفونات، يعمل ثلاثة منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
عند إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 12 ساعات من عملية شحن كاملة و36 ساعة إضافية من علبة الشحن بحجم الجيب (عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 8 ساعات و24 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 10 دقيقة للحصول على ساعتَين إضافيَتين. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.
تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
