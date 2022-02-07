خذها وانطلق!
خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خذها وانطلق!
خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات
خذها وانطلق!
خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خذها وانطلق!
خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات
تتسّع سماعات الأذن المريحة هذه بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. اسمع كل إيقاع وكلمة! استمتع براحة فعلية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السليكون والقابلة للتبديل والمتوفرة في ثلاثة أحجام.
تمنح هذه العلبة الصغيرة جدًا طاقة فعلية ضمن تصميم صغير جدًا. عند شحن سماعات الرأس بالكامل، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 6 ساعات. أما العلبة المشحونة بالكامل فتسمح لك بتمديد هذا الوقت لـ 12 ساعة إضافية. للحصول على شحن سريع، اشحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.
استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس، بفضل تصنيف IPX4 والمشغّلات القوية حجم 6 مم! تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة ولن تتأثر بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعلي للقل حيال التعرّض للمياه قليلاً.
تسمح لك عناصر التحكّم المضمّنة على سماعة الأذن بإيقاف الموسيقى مؤقتًا، والرد على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بلمسة زر. بعد إقران سماعات الرأس، ستتم إعادة توصيلها بهاتفك فور إخراجها من علبة الشحن.
هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها. لذا، ما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.
الصوت
الاتصالات
إمكانية الاتصال
الراحة
التصميم
الطاقة
المساعد الصوتي
الملحقات
الأبعاد
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
UPC
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