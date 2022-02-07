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  • خذها وانطلق! خذها وانطلق! خذها وانطلق!

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1207YL/00

    خذها وانطلق!

    خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة!

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    خذها وانطلق!

    • سماعات أذن مع ملاءمة مريحة
    • علبة شحن صغيرة للغاية
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
    • وقت تشغيل لغاية 18 ساعة

    ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

    تتسّع سماعات الأذن المريحة هذه بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. اسمع كل إيقاع وكلمة! استمتع براحة فعلية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السليكون والقابلة للتبديل والمتوفرة في ثلاثة أحجام.

    علبة شحن عبر USB-C صغيرة جدًا

    تمنح هذه العلبة الصغيرة جدًا طاقة فعلية ضمن تصميم صغير جدًا. عند شحن سماعات الرأس بالكامل، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 6 ساعات. أما العلبة المشحونة بالكامل فتسمح لك بتمديد هذا الوقت لـ 12 ساعة إضافية. للحصول على شحن سريع، اشحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس، بفضل تصنيف IPX4 والمشغّلات القوية حجم 6 مم! تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة ولن تتأثر بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعلي للقل حيال التعرّض للمياه قليلاً.

    عناصر تحكّم مضمّنة. إقران سهل

    تسمح لك عناصر التحكّم المضمّنة على سماعة الأذن بإيقاف الموسيقى مؤقتًا، والرد على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بلمسة زر. بعد إقران سماعات الرأس، ستتم إعادة توصيلها بهاتفك فور إخراجها من علبة الشحن.

    تمكّن من إجراء المكالمات في الوضع الأحادي باستخدام سماعة أذن واحدة

    هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها. لذا، ما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      3 مللي واط
      الحساسية
      97 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.2
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      22.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.2  سم
      الوزن الإجمالي
      3.03  كلغ
      الارتفاع
      35.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 12621 0
      الوزن الصافي
      1.392  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.638  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      10.3  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.2  سم
      الارتفاع
      16.5  سم
      الوزن الصافي
      0.174  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.332  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.158  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 12621 7

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 12  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      6 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      7.7  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      280  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      40  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 12621 3
      الوزن الإجمالي
      0.094  كلغ
      الوزن الصافي
      0.058  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.036  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      باللون الأصفر
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.79 x 3.61 x 2.57  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.41 x 2.16 x 2.05  سم
      الوزن الإجمالي
      0.034  كلغ

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20240 5

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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