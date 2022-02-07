علبة شحن عبر USB-C صغيرة جدًا

تمنح هذه العلبة الصغيرة جدًا طاقة فعلية ضمن تصميم صغير جدًا. عند شحن سماعات الرأس بالكامل، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 6 ساعات. أما العلبة المشحونة بالكامل فتسمح لك بتمديد هذا الوقت لـ 12 ساعة إضافية. للحصول على شحن سريع، اشحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.