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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT1207WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • خذها وانطلق! خذها وانطلق! خذها وانطلق!
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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1207WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    خذها وانطلق!

    خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    خذها وانطلق!

    خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات

    خذها وانطلق!

    خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    خذها وانطلق!

    خذها ووصّلها وانطلق! تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بعلبة شحن صغيرة جدًا ويمكن وضعها في جَيبك للحصول على صوت موثوق به وملائم أينما ذهبت. يتميّز بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة! إكتشف كلّ المميزات

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      خذها وانطلق!

      • سماعات أذن مع ملاءمة مريحة
      • علبة شحن صغيرة للغاية
      • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
      • وقت تشغيل لغاية 18 ساعة

      ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

      تتسّع سماعات الأذن المريحة هذه بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. اسمع كل إيقاع وكلمة! استمتع براحة فعلية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السليكون والقابلة للتبديل والمتوفرة في ثلاثة أحجام.

      علبة شحن عبر USB-C صغيرة جدًا

      تمنح هذه العلبة الصغيرة جدًا طاقة فعلية ضمن تصميم صغير جدًا. عند شحن سماعات الرأس بالكامل، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 6 ساعات. أما العلبة المشحونة بالكامل فتسمح لك بتمديد هذا الوقت لـ 12 ساعة إضافية. للحصول على شحن سريع، اشحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس، بفضل تصنيف IPX4 والمشغّلات القوية حجم 6 مم! تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة ولن تتأثر بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعلي للقل حيال التعرّض للمياه قليلاً.

      عناصر تحكّم مضمّنة. إقران سهل

      تسمح لك عناصر التحكّم المضمّنة على سماعة الأذن بإيقاف الموسيقى مؤقتًا، والرد على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بلمسة زر. بعد إقران سماعات الرأس، ستتم إعادة توصيلها بهاتفك فور إخراجها من علبة الشحن.

      تمكّن من إجراء المكالمات في الوضع الأحادي باستخدام سماعة أذن واحدة

      هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها. لذا، ما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم
        الحساسية
        97 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        3 مللي واط
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • الاتصالات

        ميكروفون للاتصال
        ميكروفون واحد

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.2
        برنامج الترميز المدعوم
        SBC
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم

      • الراحة

        المقاومة للمياه
        IPX4
        الوضع الأحادي لـ TWS
        نعم
        نوع مفاتيح التحكم
        زر

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض
        الملاءمة على الأذن
        سماعة مثبتة في الأذن
        نوع الملامة داخل الأذن
        رأس أذن من السيليكون
        مادة وصلة الأذن
        سيليكون

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        6 + 12  س
        نوع البطارية (سماعة الأذن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (سماعة الأذن)
        40 مللي أمبر في الساعة
        نوع البطارية (علبة شحن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (العلبة)
        280 مللي أمبر في الساعة
        مدّة التحدث
        6 ساعات
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لسعة واحدة
        عدد البطاريات
        3 قطع
        وزن البطارية (إجمالي)
        7,8 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • المساعد الصوتي

        دعم المساعد الصوتي
        نعم
        التوافق مع المساعد الصوتي
        نعم
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي

      • الملحقات

        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        علبة شحن
        نعم
        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 200 مم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
        2,41 x‏ 2,16 x‏ 2,05 مم  سم
        أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
        5,79 x‏ 3,61 x‏ 2,57 مم  سم
        الوزن الإجمالي
        0.034  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        EAN
        ‎48 95229 12583 4
        العمق
        3  سم
        العرض
        9.5  سم
        الارتفاع
        17.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.094  كلغ
        الوزن الصافي
        0.058  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.036  كلغ

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        GTIN
        ‎1 48 95229 12583 1
        الارتفاع
        35,5  سم
        العرض
        22.2  سم
        الطول
        22.2  سم
        الوزن الإجمالي
        3.03  كلغ
        الوزن الصافي
        1.392  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,638  كلغ

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        GTIN
        ‎2 48 95229 12583 8
        الارتفاع
        16.5  سم
        العرض
        10.2  سم
        الطول
        10,3  سم
        الوزن الإجمالي
        0,332  كلغ
        الوزن الصافي
        0.174  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.158  كلغ

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20238 2

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