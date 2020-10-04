Dolby Atmos. إثارة معززة

استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. إن مكبر الصوت العمودي هذا المتوافق مع Dolby Atmos يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه، للحصول على صوت محيطي ثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.