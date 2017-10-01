تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات

استمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، من دون الحاجة إلى كبل. قم بتغيير المقاطع الموسيقية والتحكّم بمستوى الصوت الرّد على المكالمات بواسطة جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام.