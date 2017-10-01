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  • تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    SHB5250PK/00

    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

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    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    مصممة لتناسب بنية الأذن

    • مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح
    • سماعة أذن
    • كبل مسطح
    مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم لصوت قوي وجهير غني

    مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم لصوت قوي وجهير غني

    مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم عالية الجودة مع تصميم يحتوي على فتحة للجهير على سماعات الأذن، لجهير غني.

    دعم Bluetooth إصدار 4.1 وHSP/‏HFP/‏A2DP/‏AVRCP

    دعم Bluetooth إصدار 4.1 وHSP/‏HFP/‏A2DP/‏AVRCP

    قم بإقران جهازك الذكي مع سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام تقنية Bluetooth واستمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى والمكالمات الهاتفية الواضحة جدًا، بدون الحاجة إلى كبلات.

    تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات

    تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات

    استمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، من دون الحاجة إلى كبل. قم بتغيير المقاطع الموسيقية والتحكّم بمستوى الصوت الرّد على المكالمات بواسطة جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام.

    مصممة لملاءمة بنية الأذن بشكل مريح

    مصممة لملاءمة بنية الأذن بشكل مريح

    تصميم يستند إلى بنية الأذن، لتوفير ملاءمة مريحة للجميع.

    وحدة تحرير الكبلات بمقبض مرن لتعزيز المتانة والاتصال

    تتم حماية الاتصال من الضرر بسبب الالتواء المتكرر باستخدام وحدة تحرير الكبلات المطاطية وبمقبض مرن بين سماعات الرأس والكبل، ما يسمح بإطالة فترة استخدامه.

    كبل مسطّح من دون تشابك ملائم أثناء التنقل

    يضمن الكبل المسطّح عدم تشابك السلك على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مفتوح
      الاستجابة للتردد
      8 - 24000  هرتز
      قطر السماعة
      14.2  ملليمترًا
      الحساسية
      107  ديسيبل
      طاقة الإدخال القصوى
      30  ملي واط
      المقاومة
      32  ohm

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      9.5  سم
      الوزن الإجمالي
      0.286  كلغ
      الارتفاع
      13.3  سم
      GTIN
      1 69 25970 70927 6
      الوزن الصافي
      0.105  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.181  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      إدارة المكالمات
      الرد على / إنهاء مكالمة

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      وقت تشغيل الموسيقى
      4.5*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      لغاية 55 ساعة
      مدّة التحدث
      4,5* ساعات
      وزن البطارية
      2,5 غ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      2.5  سم
      العمق
      9.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 25970 70927 9
      الوزن الإجمالي
      0.074  كلغ
      الوزن الصافي
      0.035  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.039  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      8  سم
      العرض
      4  سم
      العمق
      2  سم
      الوزن
      0.0147  كلغ

    • تصميم

      اللون
      زهري

    Badge-D2C

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