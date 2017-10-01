سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth
تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth
تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي مصممة لتناسب بنية الأذن مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح سماعة أذن كبل مسطح مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم لصوت قوي وجهير غني
مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم عالية الجودة مع تصميم يحتوي على فتحة للجهير على سماعات الأذن، لجهير غني.
دعم Bluetooth إصدار 4.1 وHSP/HFP/A2DP/AVRCP
قم بإقران جهازك الذكي مع سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام تقنية Bluetooth واستمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى والمكالمات الهاتفية الواضحة جدًا، بدون الحاجة إلى كبلات.
تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات
استمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، من دون الحاجة إلى كبل. قم بتغيير المقاطع الموسيقية والتحكّم بمستوى الصوت الرّد على المكالمات بواسطة جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام.
مصممة لملاءمة بنية الأذن بشكل مريح
تصميم يستند إلى بنية الأذن، لتوفير ملاءمة مريحة للجميع.
وحدة تحرير الكبلات بمقبض مرن لتعزيز المتانة والاتصال
تتم حماية الاتصال من الضرر بسبب الالتواء المتكرر باستخدام وحدة تحرير الكبلات المطاطية وبمقبض مرن بين سماعات الرأس والكبل، ما يسمح بإطالة فترة استخدامه.
كبل مسطّح من دون تشابك ملائم أثناء التنقل
يضمن الكبل المسطّح عدم تشابك السلك على الإطلاق.
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الصوت
نظام الصوت
مفتوح الاستجابة للتردد
8 - 24000
هرتز قطر السماعة
14.2
ملليمترًا الحساسية
107
ديسيبل طاقة الإدخال القصوى
30
ملي واط المقاومة
32
ohm
إمكانية الاتصال
إصدار Bluetooth
4.1 ملفات تعريف Bluetooth الحد الأقصى للنطاق
10
أمتار
الكرتونة الخارجية
الطول
19
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
9.5
سم الوزن الإجمالي
0.286
كلغ الارتفاع
13.3
سم GTIN
1 69 25970 70927 6 الوزن الصافي
0.105
كلغ وزن العلبة فارغة
0.181
كلغ
الملاءمة
التحكم في مستوى الصوت
نعم إدارة المكالمات
الرد على / إنهاء مكالمة
الطاقة
نوع البطارية
ليثيوم بوليمر وقت تشغيل الموسيقى
4.5*
ساعة (ساعات) مدّة الانتظار
لغاية 55 ساعة مدّة التحدث
4,5* ساعات وزن البطارية
2,5 غ
أبعاد العلبة
الارتفاع
17.5
سم نوع العلبة
الكرتون طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
2.5
سم العمق
9.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
69 25970 70927 9 الوزن الإجمالي
0.074
كلغ الوزن الصافي
0.035
كلغ وزن العلبة فارغة
0.039
كلغ
أبعاد المنتج
الارتفاع
8
سم العرض
4
سم العمق
2
سم الوزن
0.0147
كلغ
تصميم
اللون
زهري
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