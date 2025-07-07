استمتع بأكثر من مجرد القلي مع 16 وظيفة للطهو، من الخَبز السريع إلى الطهو البطيء لساعات. وحضِّر وجبات منزلية لذيذة بخطوات بسيطة. ومن خلال النافذة الأنيقة، ستتابع كل الوجبات التي تحضِّرها حتى وصولها إلى درجة القرمشة والنضج المثالية.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بشكل متساوٍ في كل مرة
نافذة الطهو
تقنية RapidAir Plus
16 وظيفة طهي في جهاز واحد
توفير الوقت والطاقة
طهو سريع ومتساوٍ بفضل تقنية RapidAir Plus
تقوم تقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع، بفضل تصميمهـا الذي يتخذ شكل نجم البحر الفريد، بتدوير الهواء الساخن حول الطعام ومن خلاله مع تدفق هواء أسرع، ما يضمن طهيه بشكل متساوٍ من الداخل والخارج من أجل تحضير وجبات منزلية لذيذة في وقت أقل بنسبة 30%*
نافذة طهي أنيقة لمراقبة طعامك
لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من التخمين. شاهد الطعام أثناء الطهو وتأكد من اكتماله إلى درجة الكمال. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطهو.
لا تساوم عن الذوق
يجد 83% من مستهلكينا أن أفخاذ الدجاج المطبوخة في جهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips لها طعم أفضل من تلك المطبوخة في فرن.******
استخراج الدهون وفصلها بفضل السلة المميزة
يتساقط ما يصل إلى 40% من الدهون الزائدة للحصول على وجبات صحية ذات نكهة كاملة ***. تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون التي يتم جمعها في المقلاة أثناء الطهو.
إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID
أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة خصوصًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.****
تجاوز القلي بالهواء لاكتشاف 16 طريقة للطهو في متناول يديك
اختر من بين 16 وظيفة طهو تبدأ من الخبز والشوي وحتى إذابة التجميد وإعادة التسخين. كما تصل الإعدادات إلى 40 درجة مئوية وحتى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.
سعة 7.2 لترات لوجبات الأسرة الكاملة
سعة كافية لكل وجبات عائلتك. يسع الجهاز ما يصل إلى 1400 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك من الدجاج أو 6 قطع من سمك السالمون أو 9 كعكات.
شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد
شاشة تعمل باللمس وسهلة الاستخدام تحتوي على 12 إعدادًا مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمدة، البطاطس المقلية الطازجة، أجنحة الدجاج، اللحم، السمك، الإفطار، الخضراوات، الكعك، الأطعمة النباتية، الفواكه المجففة، الحفاظ على السخونة، وزر مفضل يمكّنك من حفظ الإعداد المسبق الخاص بك.
توفير الوقت والطاقة
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****
تنظيف سهل
تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.
*مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
**مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
***ورك دجاج: دهون أقل بنسبة 40% مقارنة باللحم النيء
****قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
*****النسب المئوية مبنية على قياسات المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب الدقيقة حسب المنتج.
******اختبار MetrixLab مع 30 مستخدمًا حاليًا لجهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips، يوليو 2024