HD9955/00
مجموعة تحضير الإفطار
يمكنك تحضير إفطار كامل لعائلتك في الوقت نفسه بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الإفطار باستخدام Airfryer. أتقن طريقة تحضير إفطار صحي باستخدام البيض المسلوق بدون قشر والخبز المحمص والنقانق والخضارإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملحق الإفطار من Philips رائع لصنع البيض والخبز المحمص والنقانق ومجموعة لا حصر لها من الخضراوات لتحضير وجبة إفطار صحية.
قم بإزالة مكونات الإفطار باستخدام الملقط سهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.
استمتع بالبيض المسلوق أو المخفوق الذي تفضله في أكواب المافن بالبيض من Philips المصنوعة من السيليكون عديم الرائحة، لتتمكن من إعادة استخدام هذه الأكواب لجهاز Airfryer مرارًا وتكرارًا!
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*
يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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