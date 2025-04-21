أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول

ابدأ كل يوم بأناقة مع تقنية Sonicare المتطورة لأسنان أكثر بياضًا وصحة فموية. إنها لطيفة على اللثة مع تطبيق متصل للتدريب والتتبع. اختر من بين 4 أوضاع و3 مستويات شدة لتجربة تنظيف أسنان شخصية.