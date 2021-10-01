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  • معدّات خَبز بحجم عائلي معدّات خَبز بحجم عائلي معدّات خَبز بحجم عائلي

    ملحق لجهاز Airfyer من Philips معدّات خَبز بحجم عائلي

    HD9956/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    معدّات خَبز بحجم عائلي

    تُعدّ معدّات الخَبز بحجم عائلي الملحق المثالي لتوسيع تنوّع استخدام جهاز Airfryer Combi حجم XXL من السلسلة 7000 أو Airfryer Premium حجم XXL. قم بطهي وخبز الخُيز اللذيذ والغراتان والكاري والحساء وقوالب الحلوى وفطائر المافن وغيرها الكثير!

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    ملحق لجهاز Airfyer من Philips معدّات خَبز بحجم عائلي

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    ملحق خَبز غير لاصق

    ملحق خَبز غير لاصق

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. يتميز الطبق المخصص للفرن بحجم عائلي بسعة 3 لترات وهو مثالي لتحضير حصص أكبر واستكشاف أطباق جديدة مثل الوجبات المطهية في وعاء واحد واليخنات، من الخضار إلى اللحم، ومن المالح إلى الحلو.

    9 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    9 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مطلي

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      240
      عرض المنتج
      240
      ارتفاع المنتج
      97
      وزن المنتج
      0.516 كجم
      طول الحزمة
      250
      عرض الحزمة
      250
      ارتفاع الحزمة
      107
      وزن الحزمة
      0.686 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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