تتلاءم مع كوبك بفضل قمع القهوة القابل للضبط

بغض النظر عن حجم الكوب الزجاجي أو كوبك المفضل، يمكنك ضبط قمع القهوة بحركة واحدة للحفاظ على كل النكهات وعلى السخونة المثالية للقهوة، مباشرة في كوبك. يمكن للقمع أن يتلاءم حتى مع كوب زجاجي مخصص للاتيه ماكياتو بحجم 5,9 بوصات (15 سم) عندما يكون في أعلى وضعية.