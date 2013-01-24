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4000 Series

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8847/15
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
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    4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8847/15
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

      مع استخدام الحبوب الطازجة دائمًا

      • تخمير 8 أنواع مختلفة من القهوة
      • جهاز إزباد الحليب وإبريقه المضمنان
      • فضي
      • مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات
      نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

      نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

      ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.

      آلة تحضير الكابوتشينو القشدي بكبسة زر مع إبريق الحليب المضمّن

      آلة تحضير الكابوتشينو القشدي بكبسة زر مع إبريق الحليب المضمّن

      استمتع بتحضير الكابوتشينو المثالي والقشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      إعدادات طحن قابلة للضبط للحصول على مذاقك المفضل

      إعدادات طحن قابلة للضبط للحصول على مذاقك المفضل

      يمكنك ضبط درجات الطحن على 5 مستويات مختلفة. اختر الطحن الأنعم للحصول على إسبرسو بكثافة كاملة، ويمكنك زيادة الخشونة وصولاً إلى الطحن الخشن جدًا للحصول على قهوة أخف، وفقًا لمذاقك المفضل.

      خصص قهوتك بفضل ميزة تحديد كثافة القهوة

      خصص قهوتك بفضل ميزة تحديد كثافة القهوة

      ستحصل دائمًا على فنجان قهوة مخمّر بحسب تفضيلك الشخصي بفضل ميزة تحديد درجة الحرارة ومدة تحضير القهوة وكثافتها. فضلًا عن ذلك، تسمح لك وظيفة الذاكرة بحفظ مدة تحضير القهوة لكل مشروب. استمتع بقهوة رائعة في فنجانك المفضل بكبسة زر.

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع الآلة والحصول على أفضل أداء. توفر لك الأزرار المتوفرة على اللوحة الأمامية مجموعة من المشروبات التي يمكن تحضيرها بكبسة زر واحدة، لتكون جاهزة في متناول يديك.

      تتلاءم مع كوبك بفضل قمع القهوة القابل للضبط

      تتلاءم مع كوبك بفضل قمع القهوة القابل للضبط

      بغض النظر عن حجم الكوب الزجاجي أو كوبك المفضل، يمكنك ضبط قمع القهوة بحركة واحدة للحفاظ على كل النكهات وعلى السخونة المثالية للقهوة، مباشرة في كوبك. يمكن للقمع أن يتلاءم حتى مع كوب زجاجي مخصص للاتيه ماكياتو بحجم 5,9 بوصات (15 سم) عندما يكون في أعلى وضعية.

      استمتع بقهوتك بسهولة تامة، بفضل السعة الكبيرة والتصميم الصغير

      استمتع بقهوتك بسهولة تامة، بفضل السعة الكبيرة والتصميم الصغير

      استمتع بسعة أكبر وبوقت أكثر من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بفضل حاويات الحبوب والمياه والبقايا الكبيرة والمتوفرة بتصميم صغير جدًا. تضمن لك هذه الآلة الذكية والأوتوماتيكية بالكامل أعلى مستوى من الملاءمة، وأداء متقدّم وسعة كبيرة (60,8 أونصات (1,8 لترات) لخزان المياه، و16,9 أونصات (0,5 لترات) لإبريق الحليب، و0,5 أرطال (250 غرام) لحاوية الحبوب، وحاوية بقايا بسعة تصل لغاية 15 حصة).

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها مرة في الأسبوع. يسهل الوصول إلى مجموعة التخمير التي نقدّمها من الجهة الجانبية كما يمكن فكها بكبسة واحدة لغسلها تحت مياه الحنفية.

      دورة التنظيف التلقائي وبرنامج إزالة الترسبات الكلسية

      دورة التنظيف التلقائي وبرنامج إزالة الترسبات الكلسية

      تم تصميم آلة الإسبرسو هذه لتنظيف مجرى القهوة بالمياه تلقائيًا عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها وذلك لضمان مذاق رائع وطازج في كل فنجان قهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية بانتظام فترة استخدام آلة الإسبرسو. ستنبّهك هذه الآلة عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية منها كما أنها ستوجّهك أثناء عملية إزالة الترسبات الكلسية التلقائية بواسطة رسائل تظهر على الشاشة عند الضرورة.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات العامة

        ملائمة ل
        حبوب القهوة الكاملة والقهوة المطحونة
        ارتفاع الكوب الأقصى
        152 mm
        Voltage
        230 V
        Frequency
        60 Hz
        سعة وعاء المخلفات
        15 حصص
        أجهزة غلي المياه
        1
        تخصيص لكل مشروب
        • إمكانية ضبط حدة القهوة
        • حجم الكوب قابل للضبط
        وظائف مميزة
        • مطحنة من السيراميك
        • CoffeeSwitch
        • خيار المياه الساخنة
        • إبريق مضمّن
        • جهاز إزباد الحليب اليدوي Pannarello
        • خيار القهوة المطحونة
        • عمليو تخمير مسبقة
        • خيار استخدام البخار
        أبعاد المنتج
        215 x 330 x 429 mm
        مشروبات القهوة
        إسبرسو
        اللون
        فضي
        عدد الأكواب في الوقت نفسه
        2
        سعة وعاء حبوب القهوة
        250 g
        إعدادات المطحنة
        5
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • قمع قابلة للفك
        • استعداد تلقائي
        • شاشة عرض
        • صينية تقطير قابلة للفك
        • خزان مياه قابل للفك
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        مجموعة متنوعة بلمسة واحدة
        4
        طول سلك الطاقة
        80 cm
        صُنع في
        رومانيا
        نوع الشاشة
        LCD
        نوع الإبريق
        إبريق عادي
        وزن المنتج
        7.2 kg
        وقت التخمير لكوب واحد
        45 (إسبرسو) إلى 100 (كوب قهوة طويل) ثانية
        إعدادات قوة القهوة
        5
        سهولة التنظيف والصيانة
        • دورة تلقائية لإزالة الترسبات الكلسية
        • دورة تشطيف تلقائية
        • فلتر مياه Brita اختياري
        • مؤشر الجهوزية
        • تنظيف الإبريق تلقائيًا
        • مجموعة تخمير قابلة للفك
        سعة إبريق الحليب
        500 l
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 l

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1850 W

      • اللمسات النهائية

        مادة الغلاية
        فولاذ مقاوم للصدأ (Inox)
        مادة صينية التقطير
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        مادة خزان المياه
        بلاستيك
        مادة القمع
        معدن وبلاستيك

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