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4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

تم إيقافه

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4000 Seriesآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8847/15

4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.

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  • 7 November 2025

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