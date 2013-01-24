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إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.
استمتع بتحضير الكابوتشينو المثالي والقشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.
تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.
يمكنك ضبط درجات الطحن على 5 مستويات مختلفة. اختر الطحن الأنعم للحصول على إسبرسو بكثافة كاملة، ويمكنك زيادة الخشونة وصولاً إلى الطحن الخشن جدًا للحصول على قهوة أخف، وفقًا لمذاقك المفضل.
ستحصل دائمًا على فنجان قهوة مخمّر بحسب تفضيلك الشخصي بفضل ميزة تحديد درجة الحرارة ومدة تحضير القهوة وكثافتها. فضلًا عن ذلك، تسمح لك وظيفة الذاكرة بحفظ مدة تحضير القهوة لكل مشروب. استمتع بقهوة رائعة في فنجانك المفضل بكبسة زر.
تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع الآلة والحصول على أفضل أداء. توفر لك الأزرار المتوفرة على اللوحة الأمامية مجموعة من المشروبات التي يمكن تحضيرها بكبسة زر واحدة، لتكون جاهزة في متناول يديك.
بغض النظر عن حجم الكوب الزجاجي أو كوبك المفضل، يمكنك ضبط قمع القهوة بحركة واحدة للحفاظ على كل النكهات وعلى السخونة المثالية للقهوة، مباشرة في كوبك. يمكن للقمع أن يتلاءم حتى مع كوب زجاجي مخصص للاتيه ماكياتو بحجم 5,9 بوصات (15 سم) عندما يكون في أعلى وضعية.
استمتع بسعة أكبر وبوقت أكثر من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بفضل حاويات الحبوب والمياه والبقايا الكبيرة والمتوفرة بتصميم صغير جدًا. تضمن لك هذه الآلة الذكية والأوتوماتيكية بالكامل أعلى مستوى من الملاءمة، وأداء متقدّم وسعة كبيرة (60,8 أونصات (1,8 لترات) لخزان المياه، و16,9 أونصات (0,5 لترات) لإبريق الحليب، و0,5 أرطال (250 غرام) لحاوية الحبوب، وحاوية بقايا بسعة تصل لغاية 15 حصة).
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها مرة في الأسبوع. يسهل الوصول إلى مجموعة التخمير التي نقدّمها من الجهة الجانبية كما يمكن فكها بكبسة واحدة لغسلها تحت مياه الحنفية.
تم تصميم آلة الإسبرسو هذه لتنظيف مجرى القهوة بالمياه تلقائيًا عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها وذلك لضمان مذاق رائع وطازج في كل فنجان قهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية بانتظام فترة استخدام آلة الإسبرسو. ستنبّهك هذه الآلة عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية منها كما أنها ستوجّهك أثناء عملية إزالة الترسبات الكلسية التلقائية بواسطة رسائل تظهر على الشاشة عند الضرورة.
التصميم
اللون الخارجي
بلد المنشأ
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
CA6500/63