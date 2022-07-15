طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور. إكتشف كلّ المميزات