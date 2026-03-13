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ClearTouch قدر بخاري للملابس
تم إيقافه
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GC534/26
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Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
الجميع (2)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
Should my Philips Garment Steamer’s tank be emptied after usage?
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
The head of my Philips Stand Garment Steamer drips water
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