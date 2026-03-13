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ClearTouch قدر بخاري للملابس

تم إيقافه

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ClearTouchقدر بخاري للملابس

GC534/26

ClearTouch قدر بخاري للملابس

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF ملف, 434.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF ملف, 4 MB
  • 13 March 2026

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