الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

    أسرع تجربة تنظيف على الإطلاق

    مع فوهة شفط ب360 درجة 

    Philips SpeedPro Max | مكنسة كهربائية لاسلكية

    كن أول من يراجع هذا البند

    تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث.
    فوهة للشفط ب360 درجة
    للأرضبات الصلبة والسجاد
    وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة
    وحدة الحمل باليد وفرشاة مضمّنة
    سجّل في غضون 3 أشهر من الشراء واستمتع بضمان مجاني لمدة 5 سنوات
    *تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.

    SpeedPro Max

    مكنسة كهربائية  لاسلكية

    FC6823/61
    أسرع تجربة تنظيف على الإطلاق*
    فوهة مع أضواء LED تشفط ب360 درجة
    PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس
    محرك PowerBlade الرقمي لإنشاء دفق هواء قوي لا مثيل له
    وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة
    وحدة الحمل باليد وفرشاة مضمّنة
    للأرضبات الصلبة والسجاد

    سجل منتجك في غصون ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان ممدد لمدة 5 سنوات على المحرك مجاناً.

    • مواصفات

      Performance
      Performance
      نوع البطارية
      • ليثيوم-أيون
      فولتية البطارية
      • 25.2 فولت
      وقت الشحن
      • 5 ساعة (ساعات)
      وقت التشغيل
      • 65 دقيقة (دقائق)
      وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
      • 21 دقيقة (دقائق)
      مستوى قوة الصوت
      • 84 ديسيبل
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      • > 1000 ل/د
      التصميم
      التصميم
      اللون
      • أحمر رائع
      تصفية
      تصفية
      سعة كيس الغبار
      • 0.6 لتر
      مرشح المحرك
      • فلتر قابل للغسل
      الفوهات والملحقات
      الفوهات والملحقات
      الملحقات المضمّنة
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • فرشاة مضمّنة
      • قاعدة إرساء مثبّتة في الحائط
      فوهة إضافية
      • فرشاة آلية فائقة السرعة
      فوهة عادية
      • فوهة الشفط من 360 درجة
      الاستدامة
      الاستدامة
      التّعبئة
      • > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      • 100% ورق معاد تدويره
      الوزن والأبعاد
      الوزن والأبعاد
      وزن المنتج
      • 2,73 كلغ

    الدلائل والمستندات

    العودة إلى الأسئلة الأخرى
    العودة إلى الأسئلة الأخرى

    يسرّنا مساعدتك شخصيًا

    تسجيل منتجك