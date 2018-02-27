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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
|وزن المنتج
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|اللون
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|الملحقات المضمّنة
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|فوهة إضافية
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|فوهة عادية
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|دليل المستخدم
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|التّعبئة
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|مرشح المحرك
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|سعة كيس الغبار
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|وقت الشحن
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|مستوى قوة الصوت
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|وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
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|انسياب الهواء (الحد الأقصى)
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|فولتية البطارية
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|نوع البطارية
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|وقت التشغيل
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