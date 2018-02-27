*تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.