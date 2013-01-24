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تحويل من USB-C إلى USB-C

DLC5204C/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م
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    تحويل من USB-C إلى USB-C

    DLC5204C/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

    يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

    يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

    يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

    يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م

      كبل بطول 1,2 م/ 4 أقدام

      • المزامنة والشحن
      • 1,2 م / 4 أقدام

      كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

      احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

      يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

      يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
        أجهزة iPhone وiPad وiPod
        تصميم يناسب أجهزة iPhone وiPad وiPod

      • مواصفات الكبل

        الطول
        4 أقدام
        الطول
        1.2  أمتار
        معدل الشحن الأقصى
        15  واط
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0,083  كلغ
        الوزن الصافي
        0.066  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.183  رطل
        الوزن الصافي
        0.146  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10385 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        6,138  كلغ
        الوزن الصافي
        2.376  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        13,532  رطل
        الوزن الصافي
        5,238  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10385 3

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.898  كلغ
        الوزن الصافي
        0,396  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1,980  رطل
        الوزن الصافي
        0,873  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10385 0

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