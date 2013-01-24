العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل VGA
- دليل المستخدم على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
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أبهر جمهورك
لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبهر جمهورك
لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات
أبهر جمهورك
لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبهر جمهورك
لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
قم بإنشاء حائط شاشات رقمية يتضمن لغاية 150 شاشة بتكوين 15 x 10 باستخدام سلسلة تعاقبية DVI. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج DVI بمنفذ إدخال DVI في شاشة أخرى لاختبار أكثر تجربة حائط شاشات مدهشة على الإطلاق.
استمتع بتناسق متميّز للإضاءة بواسطة إضاءة LED الخلفية المباشرة التي توفر لك نسب تباين أعلى. تؤدي ألوان الأبيض الناصعة إلى توفير سلسلة ألوان أوسع، مما يؤدي إلى تحسين عرض الألوان ومساعدتك على الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر من أي وقت مضى. كما أن التوفير الملحوظ في استهلاك الطاقة سيؤدي أيضًا إلى تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية.
تحكّم بشكل كامل في شاشتك عن طريق تشغيل كل الأوامر التشغيلية بالإضافة إلى إشارة الفيديو عبر كبل HDMI واحد فقط. تسهّل هذه الميزة الفريدة التشغيل السلس للشاشة وصيانتها بطريقة أكثر سهولة وملاءمة. كما تسهّل أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC) عملية العثور على المعلومات الحيوية الخاصة بالشاشة إلى أبعد الحدود.
تتوفر إدارة الشاشة بطريقة بسيطة بفضل إدخال منفذ LAN (RJ45). يمكنك تكوين كل شاشة أو معرفة حالة كل جهاز بطريقة سريعة وملائمة عبر اتصال RJ45.
استمتاع بصور فائقة الوضوح بفضل دعم بطاقة الرسومات ذات عرض نطاق عالي لمنفذ الشاشة. إضافة إلى إرسال فيديو عالي الجودة كليًا، سيقوم أيضًا منفذ الشاشة بإرسال الصوت، مما يؤدي إلى إزالة الحاجة إلى كبلات إضافية.
تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.
يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.
يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.
استمتع بصور أكثر وضوحًا تتميّز بمستوى أعلى من السطوع المحيط بفضل لوحة 700 نت. يمكن للجمهور أن يستمتع بجودة أفضل للصورة في المواقع البعيدة عن نور الشمس المباشر لكن لا تزال تتمتع بمستوى سطوع أعلى من المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المشاهدة.
تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
متفرقات
أبعاد العلبة