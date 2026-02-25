تحب القهوة على أصولها، ولكن بلا أي عناء؟

ضع حبوب القهوة التي تفضلها، اسحب المقبض، وتمتع بإسبريسو رائع. تقوم Baristina بطحن الحبوب تلقائيًا للحصول على نكهة طازجة، وتكبّسها بإتقان في مقبض فلتر القهوة، وتُحضّرها بضغط احترافي. بكل بساطة.