BAR300/62
تحب القهوة على أصولها، ولكن بلا أي عناء؟
ضع حبوب القهوة التي تفضلها، اسحب المقبض، وتمتع بإسبريسو رائع. تقوم Baristina بطحن الحبوب تلقائيًا للحصول على نكهة طازجة، وتكبّسها بإتقان في مقبض فلتر القهوة، وتُحضّرها بضغط احترافي. بكل بساطة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمنحك حبوب البن المطحونة طازجاً أروع نكهة ورائحة للقهوة. عندما تطحن الحبوب قبل التحضير مباشرةً، يتحول فنجانك اليومي إلى تجربة استثنائية. هذا هو الفرق بين مجرد فنجان قهوة عادي، وفنجان قهوة لذيـذ يبدأ يومك بمتعة حقيقية.
ما عليك سوى تحريك المقبـض. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن القهوة وكبسها وتحضيرها. لا حاجة لأي مهارات باريستا. كل شيء يتم الاعتناء به، لذا يمكنك ببساطة الاسترخاء والاستمتاع بالإسبريسو أو اللونجو.
أزل مقبض فلتر القهوة. اشطفه. هذا كل شيء. تجعل Baristina عملية التنظيف سريعة وبديهية. لا خطوات معقدة - فهي مـصممة للبساطة وسهولة الاستخدام.
لا تخمين، لا تعديل، لا هدر للقهوة. تقوم Baristina بطحن القهوة إلى الحجم المثالي، وتضغط وتوزّع الجرعة بدقة – كل ما يجعل الإسبريسو الحقيقي بطعمه الأصلي. إنها بالفعل باريستا صغيرة في منزلك.
تطلق مضخة الضغط بقوة 16 بار نكهة كاملة من حبوب القهوة لإسبريسو خاص بك، مما يخلق كريما غنية وكريمية ونكهة متوازنة نحبها جميعًا.
سواء كنت ترغب في إسبريسو قوي أو لونجو ناعم. اختر ما تفضله، واجعله أكثر قوة إذا أردت، واستمتع بقهوتك اللذيـذة المصممة حسب ذوقك. الخيار دائمًا لك!
تناسب Baristina أي سطح مطبخ بسلاسة دون التضحية بالأداء. لا تدع حجمها يخدعك. إنها مدمجة، لكنها قوية بما يكفي لتقديم قهوة غنية بأسلوب الباريستا في المنزل. مساحة المطبخ لم تعد مشكلة!
البن الطازج يعني مذاقاً أفضل. كما يعني أيضاً نفايات أقل - لا مزيد من البلاستيك أو الألومنيوم. ما عليك سوى إخراج قرص بقايا القهوة من مقبض فلتر القهوة. تتحول حبوب البن مباشرة إلى مسحوق، مثالي للاستخدام كسماد.
تم تصميم Baristina مع مراعاة الاستدامة. فهي موفرة للطاقة*، ومصنوعة من 50% من البلاستيك المعاد تدويره** وتأتي في صندوق خالٍ تمامًا من البلاستيك.
يمكنك الاستمتاع بإسبريسو حقيقي، يتم تحضيره ببساطة وهدوء.
يمكنك اختيار حبوب البن المفضلة لديك. تستطيع Baristina التعرف على أنواع مختلفة من الحبوب وتحضّر دائماً قهوة لذيـذة. فهي تستخرج أفضل ما في الحبوب دائماً. الاختيار دائماً لك.
بلد المنشأ
موفرة للطاقة
المواصفات التقنية
إعدادات القهوة
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.