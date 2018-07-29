انغمس بالألوان الداكنة مع التباين المثالي الذي يتميّز به تلفزيون OLED

انغمس بالألوان الداكنة مع التباين المثالي الذي يتميّز به تلفزيون OLED. تمنح وحدات البكسل العضوية الباعثة للضوء ذاتيًا أدكن مستويات اللون الأسود، بفضل قدرتها الفريدة على الانطفاء بالكامل، فلا يُسمح ببعث الضوء أو مروره على الإطلاق عبر وحدات البكسل. يؤدّي هذا الأمر إلى تزويدك بنطاق واسع من التباين على شاشتك، للحصول على تدرجات وألوان تنبض بالحياة، لا يمكن الحصول عليها مع تقنية تلفزيون LED.