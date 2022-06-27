قومي بإجراء جلسة علاج كل أسبوعَين لجلسات العلاج الأربع الأولى، ثم وفّري الوقت عن طريق إجراء جلسات إضافية مرة في الشهر. الأمر بهذه البساطة، يستغرق علاج كلتا الساقَين 11 دقيقة فقط³.
يستخدم Lumea IPL نبضات دافئة ولطيفة من الضوء لإدخال الشعر في مرحلة السكون، ما يمنعه من النمو مجددًا لغاية 12 شهرًا⁵.
الملحقات الأربعة⁶ المحسّنة لعلاج لطيف لمنحنيات جسمك
BRI984/02
جهاز Lumea IPL من السلسلة 9000 من Philips
اكتشفي حل IPL الخاص بنا للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً⁴. يأخذ جهاز Lumea IPL المزود بتقنية SenseIQ 2.0 إزالة الشعر المخصصة إلى المستوى التالي.
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