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جهاز Lumea IPL من السلسلة 9000 من Philips
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Lumea IPL 9000 Series BRI958/00 IPL hair removal device

سعر البيع بالتجزئة المقترح

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استمتعي ببشرة ناعمة لمدة 12 شهرًا¹

تم ابتكار تقنية SenseIQ 2.0 لتوفير علاج مخصص لإزالة الشعر بفضل المزيج الخاص بنا: المستشعرات الذكية المحسّنة التي تحدد لون بشرتك وتدعمك في تحديد الإعداد المناسب لعلاج مريح. الملحقات الأربعة المصممة لكل منحنى من جسمك. تطبيق Lumea IPL من Philips لدعم روتين العلاج الخاص بك.

صورة المنتج القياسي

نتائج سريعة

انخفاض نمو الشعر بنسبة 93% في 4 جلسات علاجية كل أسبوعين فقط على أسفل الساقين²

قومي بإجراء جلسة علاج كل أسبوعَين لجلسات العلاج الأربع الأولى، ثم وفّري الوقت عن طريق إجراء جلسات إضافية مرة في الشهر. الأمر بهذه البساطة، يستغرق علاج كلتا الساقَين 11 دقيقة فقط³.

أداء مثبت سريريًا

انخفاض نمو الشعر يدوم طويلاً﻿⁴

يستخدم Lumea IPL نبضات دافئة ولطيفة من الضوء لإدخال الشعر في مرحلة السكون، ما يمنعه من النمو مجددًا لغاية 12 شهرًا⁵.

أربعة ملحقات⁶

مصممة لملامسة مثالية مع البشرة

الملحقات الأربعة⁶ المحسّنة لعلاج لطيف لمنحنيات جسمك

User guide
مجموعة جهاز ازالة الشعر

جهاز Lumea من Philips الوحيد المزود بـأربعة ملحقات⁶ وعلبة تجميل فاخرة

أربعة ملحقات⁶ تنزلق بسلاسة على البشرة لتجربة متميزة.

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ضمان استرداد المال في غضون 60 يومًا

نحن على ثقة بأنك ستحبين جهاز Lumea IPL من Philips، ولكن بعد 60 يومًا من الاستخدام إذا كنت غير راضية تمامًا، لأي سبب من الأسباب، يمكنك إرجاعه واسترداد أموالك بالكامل.

الآراء

مساعدة ونصيحة من الخبراء

ما معدل استخدام جهاز Lumea من Philips الذي يلزمني اتباعه؟

لماذا تظهر فقاعة هواء على زجاج جهاز Philips Lumea لديّ؟

لماذا أحتاج إلى إزالة الشعر قبل العلاج بجهاز Philips Lumea؟

هل يمكنني استخدام جهاز Philips Lumea إذا كنت حاملاً أو مرضعة؟

هل الضوء الوامض المنبعث من جهاز Philips Lumea آمن على عيني؟

هل يمكنني استخدام جهاز Philips Lumea في منطقة البكيني؟

كيف أنظف جهاز Philips Lumea؟

هل جهاز Philips Lumea مناسب لكل درجات لون البشرة وألوان شعر الجسم؟

هل تترتب آثار جانبية على استخدام Philips Lumea؟

لماذا لا يوجد زجاج في ملحق جهاز Philips Lumea لديّ؟

كيف أحصل على النتائج المرجوَّة باستخدام جهاز Philips Lumea؟

ما الاختلافات بين ملحقات Philips Lumea؟

في أي سن يمكنني بدء استخدام جهاز Lumea من Philips؟

كيف يمكنني العثور على شدة الضوء الصحيحة والمناسبة لي في جهاز Philips Lumea؟

كيف أستعد لعلاج Philips Lumea؟

لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز Philips Lumea في أثناء الاستخدام؟

هل سأرى نتائج أفضل إذا استخدمت جهاز Philips Lumea عدد مراتٍ أكثر؟

هل يمكن للرجال أيضًا استخدام جهاز Philips Lumea؟

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* MDMA-2-2024-2692
¹ يبلغ متوسط النتائج لانخفاض نمو الشعر على أسفل الساقين 88% بعد 12 جلسة علاج
² متوسط النتائج على النساء
³ على أساس متوسط النساء وإعداد أدنى شدة.
عند اتباع جدول العلاج
بعد 12 جلسة علاج
يتضمن ملحقين دقيقين
باستثناء موانع الاستخدام الموضحة في الدليل
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